Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Зенит
 
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Стадион:
Уфа

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь
Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва
Уфа Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона
Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск Уфа 0:2 Уйпешт Ахмат 0:1 Уфа Крылья Советов 0:1 Уфа Уфа 1:1 Сочи Оренбург 0:0 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Тамбов 3:0 Уфа Уфа 1:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Уфа 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Зенит Премьер-лига Уфа 1:2 Зенит Премьер-лига
Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 14 4 2 37 - 9 46
2. Краснодар Заявка 20 10 8 2 35 - 20 38
3. ЦСКА Москва Заявка 20 10 5 5 27 - 19 35
4. Локомотив Москва Заявка 20 10 5 5 28 - 24 35
5. Ростов Заявка 20 10 5 5 35 - 29 35
6. Арсенал Тула Заявка 20 8 4 8 25 - 24 28
7. Уфа Заявка 20 6 7 7 16 - 19 25
8. Урал Заявка 20 6 7 7 25 - 32 25
9. Спартак Москва Заявка 20 7 4 9 21 - 21 25
10. Динамо Москва Заявка 20 6 6 8 16 - 23 24
11. Тамбов Заявка 20 6 4 10 23 - 26 22
12. Оренбург Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
13. Рубин Заявка 20 4 8 8 11 - 21 20
14. Ахмат Заявка 20 4 8 8 14 - 25 20
15. Крылья Советов Заявка 20 5 4 11 21 - 26 19
16. Сочи Заявка 19 3 6 10 17 - 27 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Уфа

    До начала игры, которая состоится 09.03.2020, осталось 2 дня 18 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - Уфа
    Зенит
    94.5% (86)
    Ничья
    5.5% (5)
    Уфа
    0% (0)
    2:0 Зенит
    41.8% (38)
    2:1 Зенит
    13.2% (12)
    3:0 Зенит
    13.2% (12)
    3:1 Зенит
    12.1% (11)
    1:0 Зенит
    6.6% (6)
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