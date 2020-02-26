Россия: Премьер-лига 2019-2020
Зенит
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Стадион: Газпром Арена
Уфа
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =4 -3Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь
Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва
Уфа Последние 20 матчей: +7 =6 -7Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона
Последние игры между собой
Зенит: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|37 - 9
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|35 - 20
|38
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|27 - 19
|35
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 24
|35
|5.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 29
|35
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|16 - 19
|25
|8.
|Урал
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|21 - 21
|25
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 23
|24
|11.
|Тамбов
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 26
|22
|12.
|Оренбург
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|13.
|Рубин
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|11 - 21
|20
|14.
|Ахмат
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|14 - 25
|20
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|21 - 26
|19
|16.
|Сочи
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 27
|15
Зенит
94.5% (86)
Ничья
5.5% (5)
Уфа
0% (0)
2:0 Зенит
41.8% (38)
2:1 Зенит
13.2% (12)
3:0 Зенит
13.2% (12)
3:1 Зенит
12.1% (11)
1:0 Зенит
6.6% (6)
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