Польша: Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
3:2
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Висла Краков
26' Желтая карточкаЯницки Рафал
1:0
33' ГолИмас Хесус
35' Желтая карточкаПоспишил Мартин
2:0
38' ГолИмас Хесус
41' Желтая карточкаРоманчук Тарас
2:1
44' ГолБрожек Павел
57' Желтая карточкаDavid Niepsuj
60' Желтая карточкаСадлок Мацей
63' Желтая карточкаВуйцицки Якуб
3:1
66' ГолИмас Хесус
87' Желтая карточкаLukas Klemenz
3:2
90' ГолAlexander Buksa
17
Рунье
Иван
31
Bartosz
Bida
11
Имас
Хесус
23
Брожек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Bartosz BidaНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брожек ПавелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
43 Dawid Szot
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Ход матча
26'
33'
1:0
35'
38'
2:0
41'
44'
2:1
57'
60'
63'
66'
3:1
87'
90'
3:2
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув
Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =3 -10Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков
Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Висла Краков: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Висла Краков 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Краков 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:4 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:4 Висла Краков Кубок Польши Висла Краков 2:0 Ягеллония Кубок Польши Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|Шлёнск
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|4.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Пяст
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|Ракув
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Заглембе Любин
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|ЛКС Лодзь
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Арка Гдыня
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|16.
|Висла Плоцк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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