Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
3:2
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
26' Желтая карточка
Яницки Рафал
1:0
33' Гол
Имас Хесус
35' Желтая карточка
Поспишил Мартин
2:0
38' Гол
Имас Хесус
41' Желтая карточка
Романчук Тарас
2:1
44' Гол
Брожек Павел
57' Желтая карточка
David Niepsuj
60' Желтая карточка
Садлок Мацей
63' Желтая карточка
Вуйцицки Якуб
3:1
66' Гол
Имас Хесус
87' Желтая карточка
Lukas Klemenz
3:2
90' Гол
Alexander Buksa
90'+5
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
12
Гильерме
Хауберт
26
Поспишил
Мартин
20
Полетанович
Марко
6
Романчук
Тарас
31
Bartosz
Bida
11
Имас
Хесус
77
Коштал
Мартин
22
Michal
Buchalik
9
Богуски
Рафал
4
Садлок
Мацей
2
Яницки
Рафал
19
David
Niepsuj
26
Kamil
Wojtkowski
16
Блащиковский
Якуб
5
Lukas
Klemenz
28
Савичевич
Вукан
23
Брожек
Павел
15
Салес
Жеан
Карлос
Ягеллония
4-3-3
Висла Краков
4-4-2

Ход матча

26'
 
Яницки Рафал
33'
Имас Хесус
(Полетанович Марко)
1:0
35'
Поспишил Мартин
 
38'
Имас Хесус
(Коштал Мартин)
2:0
41'
Романчук Тарас
 
44'
2:1
Брожек Павел
(Савичевич Вукан)
57'
 
David Niepsuj
57'
 
Чука Виктор
Богуски Рафал
60'
 
Садлок Мацей
63'
Вуйцицки Якуб
 
65'
Камара Хуан
Коштал Мартин
 
66'
Имас Хесус
3:1
68'
 
Krzysztof Drzazga
Савичевич Вукан
72'
Bartosz Kwiecien
Полетанович Марко
 
77'
 
Alexander Buksa
Kamil Wojtkowski
81'
Patryk Klimala
Имас Хесус
 
87'
 
Lukas Klemenz
90'
3:2
Alexander Buksa
(Чука Виктор)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув
Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков
Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Висла Краков: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Висла Краков 2:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 0:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Краков 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:4 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:4 Висла Краков Кубок Польши Висла Краков 2:0 Ягеллония Кубок Польши Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Шлёнск 5 4 1 0 8 - 3 13
3. Ягеллония 6 3 2 1 12 - 7 11
4. Лех 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Пяст 5 2 2 1 4 - 3 8
6. Легия 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Краковия 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Гурник Забже 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 5 7
10. Ракув 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Лехия Гданьск 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Заглембе Любин 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Корона Кельце 5 1 1 3 3 - 5 4
14. ЛКС Лодзь 5 1 1 3 3 - 8 4
15. Арка Гдыня 5 0 2 3 1 - 8 2
16. Висла Плоцк 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Поспишил Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Яницки Рафал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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