Польша: Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Шлёнск
0:1
37' ГолПлахета Пшемыслав
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Egi Vikri
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
37'
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск
Шлёнск Последние 20 матчей: +11 =3 -6Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст
Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Шлёнск: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|4.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|Пяст
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|Ракув
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|Лехия Гданьск
|0:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Заглембе Любин
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|ЛКС Лодзь
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Арка Гдыня
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|16.
|Висла Плоцк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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