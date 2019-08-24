Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Шлёнск
0'
0:1
37' Гол
Плахета Пшемыслав
45'+1
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
21
Пешко
Славомир
35
Лукашик
Даниэль
6
Кубицки
Ярослав
17
Гараслин
Лукаш
9
Patryk
Lipski
28
Пайшау
Флавиу
1
Путноцки
Матуш
28
Брозь
Лукаш
5
Пуэрто
Исраэль
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
8
Плахета
Пшемыслав
21
Jakub
Labojko
29
Мончиньски
Кжиштоф
11
Mateusz
Cholewiak
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
Лехия Гданьск
4-4-2
Шлёнск
4-4-1-1

Ход матча

37'
0:1
Плахета Пшемыслав
(Mateusz Cholewiak)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск
Шлёнск Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст
Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Шлёнск: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Шлёнск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Шлёнск Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 1:0 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 6 - 1 13
3. Ягеллония 6 3 2 1 12 - 7 11
4. Краковия 6 3 1 2 10 - 7 10
5. Лех 5 2 2 1 8 - 5 8
6. Пяст 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Легия 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Гурник Забже 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 5 7
10. Ракув 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Лехия Гданьск 0:1 6 1 3 2 4 - 5 6
12. Заглембе Любин 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Корона Кельце 5 1 1 3 3 - 5 4
14. ЛКС Лодзь 5 1 1 3 3 - 8 4
15. Арка Гдыня 6 0 2 4 2 - 11 2
16. Висла Плоцк 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Плахета Пшемыслав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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