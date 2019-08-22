Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Торпедо Москва
 
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Енисей

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол
Енисей Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Спартак-2 2:0 Енисей Шинник 0:0 Енисей Енисей 2:2 Нефтехимик Томь 0:0 Енисей
Енисей 0:1 Краснодар-2 Химки 4:0 Енисей Енисей 0:3 Ротор Чертаново 2:1 Енисей Текстильщик 0:1 Енисей Зенит 4:1 Енисей Енисей 2:2 Динамо Москва Енисей 0:4 Краснодар Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей Енисей 2:1 Оренбург Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Енисей: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Енисей 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 1:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Химки Заявка 9 6 3 0 23 - 6 21
3. Ротор Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
4. Томь Заявка 9 5 3 1 10 - 3 18
5. Чертаново Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
6. Спартак-2 Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
7. Шинник Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
8. СКА-Хабаровск Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
9. Армавир Заявка 9 3 3 3 10 - 11 12
10. Луч Заявка 9 3 3 3 14 - 15 12
11. Балтика Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
12. Нефтехимик Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
13. Нижний Новгород Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
14. Авангард Курск Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
15. Краснодар-2 Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
16. Мордовия Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
17. Текстильщик Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
18. Чайка Заявка 9 1 5 3 4 - 7 8
19. Енисей Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
20. Факел Заявка 9 1 2 6 4 - 12 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Енисей

    До начала игры, которая состоится 25.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Торпедо Москва - Енисей
    Торпедо Москва
    83.6% (46)
    Ничья
    16.4% (9)
    Енисей
    0% (0)
    2:1 Торпедо Москва
    30.9% (17)
    2:0 Торпедо Москва
    27.3% (15)
    1:1 Ничья
    14.5% (8)
    1:0 Торпедо Москва
    14.5% (8)
    3:0 Торпедо Москва
    5.5% (3)
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