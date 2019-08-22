Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Торпедо Москва
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Енисей
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =3 -2Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол
Енисей Последние 20 матчей: +3 =6 -11Спартак-2 2:0 Енисей Шинник 0:0 Енисей Енисей 2:2 Нефтехимик Томь 0:0 Енисей
Енисей 0:1 Краснодар-2 Химки 4:0 Енисей Енисей 0:3 Ротор Чертаново 2:1 Енисей Текстильщик 0:1 Енисей Зенит 4:1 Енисей Енисей 2:2 Динамо Москва Енисей 0:4 Краснодар Енисей 3:1 Анжи Локомотив Москва 2:1 Енисей Енисей 2:1 Оренбург Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Енисей: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|Химки
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|23 - 6
|21
|3.
|Ротор
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|4.
|Томь
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 3
|18
|5.
|Чертаново
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 6
|18
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|7.
|Шинник
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|9.
|Армавир
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|10.
|Луч
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|11.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|16.
|Мордовия
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|18.
|Чайка
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 7
|8
|19.
|Енисей
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 14
|6
|20.
|Факел
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
Торпедо Москва
83.6% (46)
Ничья
16.4% (9)
Енисей
0% (0)
2:1 Торпедо Москва
30.9% (17)
2:0 Торпедо Москва
27.3% (15)
1:1 Ничья
14.5% (8)
1:0 Торпедо Москва
14.5% (8)
3:0 Торпедо Москва
5.5% (3)
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