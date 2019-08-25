Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
2:2
Конец матча
Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 3849
Силькеборг
1:0
14' ГолПетре Адриан
1:1
41' ГолШварц Ронни
43' Желтая карточкаЛунги Якоб
1:2
57' ГолМахолли Шкодран
2:2
72' ГолПетре Адриан
78' Желтая карточкаДеннис Флинта
78' Желтая карточкаКауко Йони
87' Желтая карточкаЛесняк Филип
21
Бринк
Марк
38
Лунги
Якоб
11
Соири
Пюрю
23
Лесняк
Филип
29
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Соири ПюрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Mads Larsen
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Emil HoltenНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
41'
43'
57'
72'
2:2
78'
78'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск
Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд
Силькеборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг
Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге Люнгбю 2:0 Силькеборг
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Силькеборг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Эсбьерг 2:1 Силькеборг Товарищеские матчи Эсбьерг 5:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Эсбьерг САС Лигаен Эсбьерг 2:0 Силькеборг Кубок Эсбьерг 2:1 Силькеборг САС Лигаен Эсбьерг 4:0 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:2 Эсбьерг САС Лигаен Силькеборг 2:3 Эсбьерг САС Лигаен Эсбьерг 1:1 Силькеборг Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Митьюлланд
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|3.
|Брондбю
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Нордшелланн
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Оденсе
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Сённерйюск
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Люнгбю
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|8.
|Хобро
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Ольборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Хорсенс
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Орхус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|Раннерс
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Эсбьерг
|2:2
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|14.
|Силькеборг
|2:2
|7
|0
|3
|4
|10 - 19
|3
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