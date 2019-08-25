Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3849
Силькеборг
0'
1:0
14' Гол
Петре Адриан
1:1
41' Гол
Шварц Ронни
43' Желтая карточка
Лунги Якоб
1:2
57' Гол
Махолли Шкодран
2:2
72' Гол
Петре Адриан
78' Желтая карточка
Деннис Флинта
78' Желтая карточка
Кауко Йони
87' Желтая карточка
Лесняк Филип
90'+5
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
21
Бринк
Марк
38
Лунги
Якоб
7
Кауко
Йони
18
Рёйкьер
Никлас
9
Петре
Адриан
11
Соири
Пюрю
1
Oscar
Hedvall
5
Кроне
Свенн
14
Деннис
Флинта
24
Jeppe
Gertsen
25
Anders
Hagelskjaer
7
Jeppe
Okkels
23
Лесняк
Филип
21
Mads
Emil
Madsen
6
Меллер
Фредерик
29
Шварц
Ронни
9
Махолли
Шкодран
Эсбьерг
4-3-3
Силькеборг
4-4-2

Ход матча

14'
Петре Адриан
(Халсти Маркус)
1:0
41'
1:1
Шварц Ронни
(Anders Hagelskjaer)
43'
Лунги Якоб
 
57'
1:2
Махолли Шкодран
(Mads Emil Madsen)
64'
Кристенсен Матиас
Соири Пюрю
 
70'
Эгелунд Патрик
Рёйкьер Никлас
 
72'
Петре Адриан
2:2
73'
 
Nicolai Vallys
Меллер Фредерик
73'
 
Marc Rochester Soerensen
Jeppe Okkels
78'
 
Деннис Флинта
78'
Кауко Йони
 
80'
Mads Larsen
Бринк Марк
 
85'
 
Фредерик Алвес Ибсен
Anders Hagelskjaer
87'
 
Лесняк Филип

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск
Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд
Силькеборг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг
Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге Люнгбю 2:0 Силькеборг

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Силькеборг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Эсбьерг 3:0 Силькеборг Суперлиген Силькеборг 1:0 Эсбьерг Суперлиген Силькеборг 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Силькеборг Суперлига Дании
Эсбьерг 2:1 Силькеборг Товарищеские матчи Эсбьерг 5:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Эсбьерг САС Лигаен Эсбьерг 2:0 Силькеборг Кубок Эсбьерг 2:1 Силькеборг САС Лигаен Эсбьерг 4:0 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:2 Эсбьерг САС Лигаен Силькеборг 2:3 Эсбьерг САС Лигаен Эсбьерг 1:1 Силькеборг Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 6 6 0 0 12 - 4 18
2. Митьюлланд 6 5 1 0 8 - 2 16
3. Брондбю 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Нордшелланн 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Оденсе 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Сённерйюск 6 2 3 1 10 - 7 9
7. Люнгбю 7 3 0 4 7 - 11 9
8. Хобро 7 1 5 1 8 - 9 8
9. Ольборг 6 2 1 3 9 - 7 7
10. Хорсенс 6 2 0 4 5 - 10 6
11. Орхус 6 1 2 3 5 - 6 5
12. Раннерс 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Эсбьерг 2:2 7 1 2 4 4 - 11 5
14. Силькеборг 2:2 7 0 3 4 10 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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