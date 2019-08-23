Дания: Суперлига Дании 2019-2020
30' Желтая карточкаChristian Cappis
35' Желтая карточкаЛунд Оливер
40' Желтая карточкаКадри Башким
62' Желтая карточкаДжейбали Иссам
66' Желтая карточкаБабаян Эдгар
71' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
90' Желтая карточкаAnders Jacobsen II
17
Бабаян
Эдгар
24
Лунд
Марко
25
Moses
Opondo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Moses OpondoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
30'
35'
40'
62'
66'
71'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе
Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе
Последние игры между собой
Хобро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Митьюлланд
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|3.
|Брондбю
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|Нордшелланн
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Оденсе
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Сённерйюск
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Хобро
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|8.
|Ольборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|9.
|Хорсенс
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Люнгбю
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|11.
|Орхус
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|Раннерс
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|13.
|Эсбьерг
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|14.
|Силькеборг
|6
|0
|2
|4
|8 - 17
|2
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