Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2274
Оденсе
0'
30' Желтая карточка
Christian Cappis
35' Желтая карточка
Лунд Оливер
40' Желтая карточка
Кадри Башким
62' Желтая карточка
Джейбали Иссам
66' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
71' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
90' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
90'+7
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
19
Кристофферсен
Юлиан
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
4
Лаурсен
Райан
23
Клеве
Троэльс
8
Джанус
Драчманн
25
Moses
Opondo
2
Лунд
Оливер
9
Кадри
Башким
7
Джейбали
Иссам
Хобро
4-4-2
Оденсе
3-5-2

Ход матча

30'
Christian Cappis
 
35'
 
Лунд Оливер
40'
 
Кадри Башким
62'
 
Джейбали Иссам
66'
Бабаян Эдгар
 
71'
Emmanuel Sabbi
 
73'
 
Anders Jacobsen II
Джейбали Иссам
75'
 
Julius Eskesen
Moses Opondo
82'
Yosef Samuel
Emmanuel Sabbi
 
86'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Лунд Оливер
90'
 
Anders Jacobsen II
90'
Hamse Hussein
Кристофферсен Юлиан
 
90'
Nicholas Gotfredsen
Киркеволд Пол
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс
Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе
Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе

Последние игры между собой

Хобро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Хобро 2:4 Оденсе Кубок Оденсе 1:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хобро Суперлига Дании
Хобро 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Хобро Суперлига Дании Оденсе 1:2 Хобро Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 6 6 0 0 12 - 4 18
2. Митьюлланд 6 5 1 0 8 - 2 16
3. Брондбю 6 4 1 1 13 - 7 13
4. Нордшелланн 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Оденсе 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Сённерйюск 6 2 3 1 10 - 7 9
7. Хобро 7 1 5 1 8 - 9 8
8. Ольборг 6 2 1 3 9 - 7 7
9. Хорсенс 6 2 0 4 5 - 10 6
10. Люнгбю 6 2 0 4 5 - 11 6
11. Орхус 6 1 2 3 5 - 6 5
12. Раннерс 6 1 2 3 8 - 9 5
13. Эсбьерг 6 1 1 4 2 - 9 4
14. Силькеборг 6 0 2 4 8 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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