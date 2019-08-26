Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хорсенс
0:2
Перерыв
Стадион: Casa Arena Horsens
Ольборг
0:1
10' ГолАндерсен Лукас
0:2
13' ГолОкоре Жорес
28' Желтая карточкаРинне Якоб
28' Желтая карточкаБрок-Мадсен Николай
28' Желтая карточкаАльманн Якоб
28' Желтая карточкаAyo Simon Okusun
11
Peter
Nymann
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
13'
0:2
28'
28'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =4 -12Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген
Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс
Ольборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брондбю 2:1 Ольборг Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг
Ольборг 1:1 Сённерйюск Люнгбю 2:0 Ольборг Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Хорсенс 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 2:1 Хорсенс Кубок Хорсенс 1:3 Ольборг Кубок Ольборг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 3:3 Ольборг САС Лигаен Ольборг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Ольборг 0:0 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|7
|0
|0
|15 - 5
|21
|2.
|Митьюлланд
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|3.
|Брондбю
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|4.
|Ольборг
|2:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|5.
|Нордшелланн
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|Оденсе
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Люнгбю
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|8.
|Сённерйюск
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|Орхус
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|10.
|Хобро
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|11.
|Хорсенс
|0:2
|7
|2
|0
|5
|5 - 12
|6
|12.
|Раннерс
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Эсбьерг
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|14.
|Силькеборг
|7
|0
|3
|4
|10 - 19
|3
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