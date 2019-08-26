Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хорсенс
0:2
Перерыв

Стадион:
Ольборг
0'
0:1
10' Гол
Андерсен Лукас
0:2
13' Гол
Окоре Жорес
28' Желтая карточка
Ринне Якоб
28' Желтая карточка
Брок-Мадсен Николай
28' Желтая карточка
Альманн Якоб
28' Желтая карточка
Ayo Simon Okusun
22
Michael
Lansing
11
Peter
Nymann
15
Машович
Эрхан
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
17
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
6
Ayo
Simon
Okusun
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Ринне
Якоб
2
Кристенсен
Патрик
5
Окоре
Жорес
32
Педерсен
Каспер
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
16
Magnus
Christensen
III
21
Ольсен
Патрик
17
Куск
Каспер
29
Mikkel
Kaufmann
10
Андерсен
Лукас
Хорсенс
4-4-1-1
Ольборг
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Андерсен Лукас
13'
0:2
Окоре Жорес
(Андерсен Лукас)
28'
 
Ринне Якоб
28'
Брок-Мадсен Николай
 
28'
 
Альманн Якоб
28'
Ayo Simon Okusun
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген
Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс
Ольборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Брондбю 2:1 Ольборг Ольборг 4:0 Эсбьерг Митьюлланд 1:0 Ольборг Ольборг 3:1 Силькеборг
Ольборг 1:1 Сённерйюск Люнгбю 2:0 Ольборг Хорсенс 0:4 Ольборг Аякс 1:1 Ольборг Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Ольборг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Хорсенс 0:4 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 2:4 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 1:0 Хорсенс Кубок Хорсенс 0:0 Ольборг Суперлига Дании
Хорсенс 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Ольборг Суперлига Дании Хорсенс 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Ольборг 2:1 Хорсенс Кубок Хорсенс 1:3 Ольборг Кубок Ольборг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 3:3 Ольборг САС Лигаен Ольборг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Ольборг 0:0 Хорсенс САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 7 0 0 15 - 5 21
2. Митьюлланд 7 6 1 0 10 - 2 19
3. Брондбю 7 4 1 2 13 - 10 13
4. Ольборг 2:0 7 3 1 3 11 - 7 10
5. Нордшелланн 7 3 1 3 12 - 10 10
6. Оденсе 7 3 1 3 10 - 9 10
7. Люнгбю 7 3 0 4 7 - 11 9
8. Сённерйюск 7 2 3 2 10 - 9 9
9. Орхус 7 2 2 3 8 - 6 8
10. Хобро 7 1 5 1 8 - 9 8
11. Хорсенс 0:2 7 2 0 5 5 - 12 6
12. Раннерс 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Эсбьерг 7 1 2 4 4 - 11 5
14. Силькеборг 7 0 3 4 10 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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