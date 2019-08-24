Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Колос Ковалёвка
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Ворскла
0'
0:1
4' Гол
Пердута Игорь
8' Желтая карточка
Нехтий Владислав
36' Желтая карточка
Зозуля Алексей
41' Желтая карточка
Смирный Евгений
50'
1
Яшков
Антон
24
Зозуля
Алексей
21
Рябов
Вячеслав
6
Максименко
Максим
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
89
Волков
Александр
10
Морозко
Евгений
99
Задоя
Евгений
8
Смирный
Евгений
33
Нехтий
Владислав
21
Ткаченко
Александр
50
Кане
Ибрахим
25
Мартыненко
Евгений
17
Чеснаков
Владимир
4
Пердута
Игорь
7
Луизао
II
94
Todor
Petrovic
27
Баенко
Владимир
8
Габелок
Артём
66
Артур
III
26
Коломоец
Юрий
Колос Ковалёвка
Ворскла

Ход матча

4'
0:1
Пердута Игорь
8'
Нехтий Владислав
 
36'
Зозуля Алексей
 
41'
Смирный Евгений
 
46'
Лысенко Владимир
Нехтий Владислав
 
46'
Костишин Денис
Задоя Евгений
 

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь
Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы Оболонь-Бровар 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1
Ворскла Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря
Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Десна 4 2 1 1 4 - 2 7
3. Заря 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Колос Ковалёвка 0:1 5 2 1 2 4 - 5 7
5. Ворскла 1:0 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Александрия 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Днепр-1 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Мариуполь 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Карпаты 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Львов 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Олимпик Донецк 4 0 0 4 2 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Колос Ковалёвка
34.5% (142)
Ничья
32.1% (132)
Ворскла
33.3% (137)
1:1 Ничья
10.5% (43)
1:0 Колос Ковалёвка
8.3% (34)
1:2 Ворскла
7.5% (31)
2:1 Колос Ковалёвка
4.9% (20)
0:1 Ворскла
2.9% (12)
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