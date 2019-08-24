Украина: Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Оболонь Арена
Ворскла
0:1
4' ГолПердута Игорь
8' Желтая карточкаНехтий Владислав
36' Желтая карточкаЗозуля Алексей
41' Желтая карточкаСмирный Евгений
14
Милько
Вадим
50
Кане
Ибрахим
66
Артур
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Артур IIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
10 Rubin Hebaj
-
Главный тренер: Косовский Виталий
Ход матча
4'
0:1
36'
41'
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =6 -5Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь
Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы Оболонь-Бровар 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1
Ворскла Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Заря
Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Ворскла 1:2 Черноморец Од Десна 0:1 Ворскла Ворскла 2:0 Арсенал-Киев Ворскла 1:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Десна
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|3.
|Заря
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Колос Ковалёвка
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|Ворскла
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Александрия
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Днепр-1
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|Мариуполь
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Карпаты
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Львов
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Олимпик Донецк
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
Колос Ковалёвка
34.5% (142)
Ничья
32.1% (132)
Ворскла
33.3% (137)
1:1 Ничья
10.5% (43)
1:0 Колос Ковалёвка
8.3% (34)
1:2 Ворскла
7.5% (31)
2:1 Колос Ковалёвка
4.9% (20)
0:1 Ворскла
2.9% (12)
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