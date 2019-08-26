Украина: Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
2:3
Второй тайм: 90'
Стадион: Днепр-Арена
Львов
4' Желтая карточкаЧичиков Алексей
11' Желтая карточкаГончар Игорь
0:1
34' ГолРенан Соарес
39' Желтая карточкаШина Алвес
0:2
51' ГолJose Viktor
1:2
56' ГолПолевой Владимир
59' Желтая карточкаБорзенко Сергей
63' Желтая карточкаПапа Гуйе
2:2
67' ГолКулиш Станислав
74' Желтая карточкаПолевой Владимир
88' Вторая желтая карточкаПапа Гуйе
30
Папа
Гуйе
21
Гончар
Игорь
98
Педро
Витор
11
Jose
Viktor
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Романюк ЮрийЗащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Педро ВиторПолузащитник
-
11 Jose ViktorПолузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Блавацкий Богдан
Ход матча
11'
34'
0:1
39'
46'
51'
0:2
56'
59'
63'
67'
2:2
74'
88'
89'
2:3
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк
Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Рух Винники
Львов Последние 20 матчей: +5 =2 -13Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Десна
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|Заря
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Ворскла
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|Колос Ковалёвка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Александрия
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|8.
|Днепр-1
|2:2
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Мариуполь
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|10.
|Карпаты
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|Львов
|2:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|12.
|Олимпик Донецк
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Днепр-1
64.8% (105)
Ничья
29.6% (48)
Львов
5.6% (9)
1:0 Днепр-1
30.2% (49)
2:1 Днепр-1
27.2% (44)
1:1 Ничья
24.1% (39)
2:0 Днепр-1
6.2% (10)
0:0 Ничья
3.7% (6)
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