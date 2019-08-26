Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
2:3
Второй тайм: 90'

Стадион:
Львов
0'
4' Желтая карточка
Чичиков Алексей
11' Желтая карточка
Гончар Игорь
0:1
34' Гол
Ренан Соарес
39' Желтая карточка
Шина Алвес
0:2
51' Гол
Jose Viktor
1:2
56' Гол
Полевой Владимир
59' Желтая карточка
Борзенко Сергей
63' Желтая карточка
Папа Гуйе
2:2
67' Гол
Кулиш Станислав
74' Желтая карточка
Полевой Владимир
88' Вторая желтая карточка
Папа Гуйе
2:3
89' Гол
 90'
31
Клищук
Андрей
3
Сафронов
Александр
30
Папа
Гуйе
15
Логинов
Сергей
8
Полевой
Владимир
77
Чичиков
Алексей
44
Батагов
Арсений
21
Загальский
Игорь
7
Коркишко
Дмитрий
10
Булеца
Сергей
9
Кулиш
Станислав
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
99
Квасный
Николай
7
Шина
Алвес
5
Приймак
Владислав
74
Марта
Пимента
98
Педро
Витор
11
Jose
Viktor
19
Ренан
Соарес
Днепр-1
Львов

Ход матча

4'
Чичиков Алексей
 
11'
 
Гончар Игорь
34'
0:1
Ренан Соарес
39'
 
Шина Алвес
46'
Когут Игорь
Загальский Игорь
 
46'
 
Алваро
Педро Витор
46'
Романюк Юрий
Сафронов Александр
 
51'
0:2
Jose Viktor
(Алваро)
52'
 
Богунов Ярослав
Ренан Соарес
56'
Полевой Владимир
(Коркишко Дмитрий)
1:2
59'
 
Борзенко Сергей
61'
Назаренко Александр
Коркишко Дмитрий
 
63'
Папа Гуйе
 
67'
Кулиш Станислав
(Булеца Сергей)
2:2
73'
 
Висенте Родригес
Jose Viktor
74'
Полевой Владимир
 
88'
Папа Гуйе
 
89'
2:3

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк
Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Рух Винники
Львов Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 0:1 Львов Мариуполь 2:0 Львов Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Львов 1:2 Днепр-1 Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Десна 5 3 1 1 7 - 2 10
3. Заря 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Динамо Киев 4 2 1 1 7 - 3 7
5. Ворскла 5 2 1 2 7 - 6 7
6. Колос Ковалёвка 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Александрия 5 2 0 3 6 - 10 6
8. Днепр-1 2:2 5 1 3 1 6 - 5 6
9. Мариуполь 4 1 1 2 5 - 9 4
10. Карпаты 5 1 1 3 4 - 8 4
11. Львов 2:2 5 1 1 3 6 - 11 4
12. Олимпик Донецк 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Шина Алвес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Ренан Соарес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Гончар Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Чичиков Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Днепр-1 2:3 Львов
Днепр-1
64.8% (105)
Ничья
29.6% (48)
Львов
5.6% (9)
1:0 Днепр-1
30.2% (49)
2:1 Днепр-1
27.2% (44)
1:1 Ничья
24.1% (39)
2:0 Днепр-1
6.2% (10)
0:0 Ничья
3.7% (6)
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