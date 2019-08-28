Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Ротор
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Торпедо Москва
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак-2 0:1 Ротор Алания 2:1 Ротор Ротор 2:3 Шинник Нефтехимик 1:2 Ротор
Томь 0:1 Ротор Краснодар-2 0:1 Ротор Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор Енисей 0:3 Ротор Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +16 =2 -2Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск
Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 7
|25
|2.
|Химки
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|24 - 6
|24
|3.
|Ротор
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|4.
|Томь
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Чертаново
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 8
|15
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|8.
|Шинник
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|9.
|Луч
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|Армавир
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|13.
|Балтика
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|14.
|Чайка
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 7
|11
|15.
|Авангард Курск
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 13
|8
|17.
|Мордовия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|19.
|Факел
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|20.
|Енисей
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 16
|6
Ротор
19.3% (11)
Ничья
56.1% (32)
Торпедо Москва
24.6% (14)
1:1 Ничья
42.1% (24)
1:2 Торпедо Москва
12.3% (7)
2:1 Ротор
10.5% (6)
2:2 Ничья
10.5% (6)
1:0 Ротор
7% (4)
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