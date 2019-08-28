Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Ротор
 
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Торпедо Москва

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак-2 0:1 Ротор Алания 2:1 Ротор Ротор 2:3 Шинник Нефтехимик 1:2 Ротор
Томь 0:1 Ротор Краснодар-2 0:1 Ротор Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор Енисей 0:3 Ротор Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск
Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Торпедо Москва 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 10 8 1 1 18 - 7 25
2. Химки Заявка 10 7 3 0 24 - 6 24
3. Ротор Заявка 10 7 1 2 17 - 8 22
4. Томь Заявка 10 5 4 1 11 - 4 19
5. Чертаново Заявка 10 5 4 1 11 - 7 19
6. СКА-Хабаровск Заявка 10 4 3 3 13 - 8 15
7. Спартак-2 Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
8. Шинник Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
9. Луч Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
10. Нефтехимик Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
11. Армавир Заявка 10 3 3 4 10 - 14 12
12. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
13. Балтика Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
14. Чайка Заявка 10 2 5 3 7 - 7 11
15. Авангард Курск Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
16. Краснодар-2 Заявка 10 2 2 6 7 - 13 8
17. Мордовия Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
18. Текстильщик Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
19. Факел Заявка 10 1 3 6 4 - 12 6
20. Енисей Заявка 10 1 3 6 4 - 16 6
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Торпедо Москва

    До начала игры, которая состоится 31.08.2019, осталось 2 дня 16 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ротор - Торпедо Москва
    Ротор
    19.3% (11)
    Ничья
    56.1% (32)
    Торпедо Москва
    24.6% (14)
    1:1 Ничья
    42.1% (24)
    1:2 Торпедо Москва
    12.3% (7)
    2:1 Ротор
    10.5% (6)
    2:2 Ничья
    10.5% (6)
    1:0 Ротор
    7% (4)
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