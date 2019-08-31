Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Лестер
2:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Борнмут
0'
1:0
12' Гол
Варди Джейми
1:1
15' Гол
Уилсон Каллум
21' Желтая карточка
Биллинг Филип
32' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
40' Желтая карточка
Олбрайтон Марк
2:1
41' Гол
Тилеманс Юри
64'
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
3
Чилвел
Бенджамин
25
Ндиди
Уилфред
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
12
Ремсдейл
Арон
33
Мефам
Крис
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
15
Смит
Адам
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
24
Фрейзер
Райан
22
Уилсон
Гарри
7
Кинг
Джошуа
13
Уилсон
Каллум
Лестер
4-1-4-1
Борнмут
3-4-2-1

Ход матча

12'
Варди Джейми
(Чилвел Бенджамин)
1:0
15'
1:1
Уилсон Каллум
(Фрейзер Райан)
21'
 
Биллинг Филип
32'
 
Хефферсон Лерма
40'
Олбрайтон Марк
 
41'
Тилеманс Юри
(Варди Джейми)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон
Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед
Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Лестер 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 4:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:0 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:1 Лестер Премьер-лига Борнмут 0:1 Лестер Лестер 2:1 Борнмут
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    63'
    Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 62'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 62'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 62'
    Лестер начинает контратаку
  • 62'
    Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    62'
    Уилсон Гарри из команды Борнмут подал угловой справа.
  • 61'
    Смит Адам наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 61'
    Уилсон Каллум из команды Борнмут увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 60'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Ремсдейл Арон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 60'
    Борнмут контролирует мяч.
  • Офсайд
    59'
    Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
  • 58'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 58'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 57'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Матч возобновлен
  • 56'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 55'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 53'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 52'
    Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
  • 51'
    Мефам Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 51'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 51'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 50'
    Лестер контролирует мяч.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 49'
    Мэддисон Джеймс не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
  • 49'
    Барнс Харви из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 48'
    Лестер контролирует мяч.
  • 47'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Лестер контролирует мяч.
  • 46'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лестер 2:1 Борнмут
Лестер
90.6% (145)
Ничья
8.8% (14)
Борнмут
0.6% (1)
2:1 Лестер
36.9% (59)
1:0 Лестер
26.3% (42)
2:0 Лестер
21.3% (34)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:1 Лестер
4.4% (7)
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