Англия: Премьер-лига 2019-2020
Лестер
2:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Кинг Пауэр
Борнмут
1:0
12' ГолВарди Джейми
1:1
15' ГолУилсон Каллум
21' Желтая карточкаБиллинг Филип
32' Желтая карточкаХефферсон Лерма
40' Желтая карточкаОлбрайтон Марк
2:1
41' ГолТилеманс Юри
15
Барнс
Харви
33
Мефам
Крис
3
Кук
Стив
15
Смит
Адам
22
Уилсон
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
15 Смит АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
10 Айб ДжордонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
15'
1:1
21'
32'
40'
41'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон
Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =4 -8Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед
Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Лестер
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Челси
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|8.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Борнмут
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|19.
|Норвич
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Лестер
90.6% (145)
Ничья
8.8% (14)
Борнмут
0.6% (1)
2:1 Лестер
36.9% (59)
1:0 Лестер
26.3% (42)
2:0 Лестер
21.3% (34)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:1 Лестер
4.4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...