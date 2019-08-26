Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон
Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич
Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Норвич
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Бёрнли
1.9% (1)
Ничья
7.7% (4)
Ливерпуль
90.4% (47)
1:2 Ливерпуль
42.3% (22)
1:3 Ливерпуль
23.1% (12)
0:2 Ливерпуль
17.3% (9)
0:3 Ливерпуль
5.8% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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