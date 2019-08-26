Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон
Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич
Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Ливерпуль 4:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Бёрнли 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Бёрнли Премьер-лига
Ливерпуль 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Бёрнли 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Бёрнли Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 31.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 35 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Бёрнли - Ливерпуль
    Бёрнли
    1.9% (1)
    Ничья
    7.7% (4)
    Ливерпуль
    90.4% (47)
    1:2 Ливерпуль
    42.3% (22)
    1:3 Ливерпуль
    23.1% (12)
    0:2 Ливерпуль
    17.3% (9)
    0:3 Ливерпуль
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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