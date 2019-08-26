Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Саутгемптон
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан
Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 31.08.2019, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
    Саутгемптон
    10.2% (6)
    Ничья
    13.6% (8)
    Манчестер Юнайтед
    76.3% (45)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    52.5% (31)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    8.5% (5)
    2:1 Саутгемптон
    6.8% (4)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.8% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    5.1% (3)
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