Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
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Стадион: Сент-Мэрис
Манчестер Юнайтед
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон
Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан
Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Норвич
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Саутгемптон
10.2% (6)
Ничья
13.6% (8)
Манчестер Юнайтед
76.3% (45)
1:2 Манчестер Юнайтед
52.5% (31)
1:3 Манчестер Юнайтед
8.5% (5)
2:1 Саутгемптон
6.8% (4)
0:2 Манчестер Юнайтед
6.8% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.1% (3)
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