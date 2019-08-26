Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:2 Эвертон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Вулверхэмптон

    До начала игры, которая состоится 01.09.2019, осталось 1 день 17 часов 34 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Эвертон - Вулверхэмптон
    Эвертон
    71.1% (54)
    Ничья
    15.8% (12)
    Вулверхэмптон
    13.2% (10)
    2:1 Эвертон
    39.5% (30)
    1:0 Эвертон
    23.7% (18)
    1:2 Вулверхэмптон
    10.5% (8)
    1:1 Ничья
    10.5% (8)
    2:0 Эвертон
    7.9% (6)
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