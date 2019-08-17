Россия: Премьер-лига 2019-2020
Крылья Советов
Позже
Стадион: Самара Арена
Динамо Москва
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =1 -14Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва
Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов
Динамо Москва Последние 20 матчей: +7 =9 -4Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|2.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Уфа
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 5
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|12.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 11
|7
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|15.
|Сочи
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|16.
|Оренбург
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
Крылья Советов
19.7% (12)
Ничья
50.8% (31)
Динамо Москва
29.5% (18)
1:1 Ничья
42.6% (26)
1:2 Динамо Москва
23% (14)
2:1 Крылья Советов
11.5% (7)
1:0 Крылья Советов
8.2% (5)
0:0 Ничья
4.9% (3)
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