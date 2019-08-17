Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Крылья Советов
 
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Стадион:
Динамо Москва

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва
Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов
Динамо Москва Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ахмат Зенит 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Динамо Москва Кубок
Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
2. Краснодар Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3. Зенит Заявка 7 4 2 1 9 - 3 14
4. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Ростов Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
6. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
7. Арсенал Тула Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Уфа Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
9. Рубин Заявка 7 3 1 3 5 - 5 10
10. Урал Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
12. Ахмат Заявка 7 2 1 4 4 - 11 7
13. Крылья Советов Заявка 7 2 0 5 10 - 11 6
14. Тамбов Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
15. Сочи Заявка 7 0 3 4 2 - 10 3
16. Оренбург Заявка 7 0 2 5 7 - 13 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Динамо Москва

    До начала игры, которая состоится 30.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва
    Крылья Советов
    19.7% (12)
    Ничья
    50.8% (31)
    Динамо Москва
    29.5% (18)
    1:1 Ничья
    42.6% (26)
    1:2 Динамо Москва
    23% (14)
    2:1 Крылья Советов
    11.5% (7)
    1:0 Крылья Советов
    8.2% (5)
    0:0 Ничья
    4.9% (3)
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