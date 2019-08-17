Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва
ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва
Ростов Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов
Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ростов 0:2 Локомотив Москва Кубок Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Ростов Кубок Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Матч Премьер
Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
2. Краснодар Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3. Зенит Заявка 7 4 2 1 9 - 3 14
4. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Ростов Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
6. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
7. Арсенал Тула Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Уфа Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
9. Рубин Заявка 7 3 1 3 5 - 5 10
10. Урал Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
12. Ахмат Заявка 7 2 1 4 4 - 11 7
13. Крылья Советов Заявка 7 2 0 5 10 - 11 6
14. Тамбов Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
15. Сочи Заявка 7 0 3 4 2 - 10 3
16. Оренбург Заявка 7 0 2 5 7 - 13 2
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Локомотив Москва
82% (50)
Ничья
18% (11)
Ростов
0% (0)
2:1 Локомотив Москва
52.5% (32)
1:0 Локомотив Москва
14.8% (9)
1:1 Ничья
8.2% (5)
2:0 Локомотив Москва
8.2% (5)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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