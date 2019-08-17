Россия: Премьер-лига 2019-2020
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Ростов
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =5 -2Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва
ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва
Ростов Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов
Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|2.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Уфа
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 5
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|12.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 11
|7
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|15.
|Сочи
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|16.
|Оренбург
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
Локомотив Москва
82% (50)
Ничья
18% (11)
Ростов
0% (0)
2:1 Локомотив Москва
52.5% (32)
1:0 Локомотив Москва
14.8% (9)
1:1 Ничья
8.2% (5)
2:0 Локомотив Москва
8.2% (5)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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