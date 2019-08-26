Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Арсенал
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал
Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан
Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Тоттенхэм 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Тоттенхэм Кубок лиги Арсенал 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Тоттенхэм 3:3 Арсенал Премьер-лига
Прогнозы на матч Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал
51.7% (31)
Ничья
33.3% (20)
Тоттенхэм
15% (9)
2:1 Арсенал
38.3% (23)
2:2 Ничья
18.3% (11)
1:2 Тоттенхэм
15% (9)
1:1 Ничья
11.7% (7)
1:0 Арсенал
6.7% (4)
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