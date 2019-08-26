Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал
Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =2 -9Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан
Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Тоттенхэм 3:3 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Норвич
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Арсенал
51.7% (31)
Ничья
33.3% (20)
Тоттенхэм
15% (9)
2:1 Арсенал
38.3% (23)
2:2 Ничья
18.3% (11)
1:2 Тоттенхэм
15% (9)
1:1 Ничья
11.7% (7)
1:0 Арсенал
6.7% (4)
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