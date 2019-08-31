Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
1:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Уотфорд
0:1
2' ГолХьюз Уилл
29' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
31' Желтая карточкаХейден Исаак
1:1
41' ГолШёр Фабиан
44' Желтая карточкаДоусон Крэйг
44' Желтая карточкаДамметт Пол
55' Желтая карточкаКаткарт Крейг
17
Крафт
Эмиль
14
Хейден
Исаак
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
19
Хьюз
Уилл
18
Грэй
Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кико ФеменияПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Масина АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
-
10 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
2'
0:1
29'
31'
41'
1:1
44'
44'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал
Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли
Уотфорд Последние 20 матчей: +8 =1 -11Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон
Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Уотфорд: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Лестер
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Челси
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|8.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Борнмут
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|19.
|Норвич
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Ньюкасл
68.3% (110)
Ничья
26.7% (43)
Уотфорд
5% (8)
1:0 Ньюкасл
33.5% (54)
2:1 Ньюкасл
28% (45)
1:1 Ничья
23.6% (38)
2:0 Ньюкасл
6.2% (10)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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