Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
1:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Уотфорд
0'
0:1
2' Гол
Хьюз Уилл
29' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
31' Желтая карточка
Хейден Исаак
1:1
41' Гол
Шёр Фабиан
44' Желтая карточка
Доусон Крэйг
44' Желтая карточка
Дамметт Пол
55' Желтая карточка
Каткарт Крейг
63'
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
3
Дамметт
Пол
15
Виллемс
Джетро
24
Альмирон
Мигель
14
Хейден
Исаак
36
Лонгстафф
Шон
30
Атсу
Кристиан
9
Жоэлинтон
26
Фостер
Бен
4
Доусон
Крэйг
27
Кабаселе
Кристиан
15
Каткарт
Крейг
2
Янмат
Дарил
8
Клеверли
Том
16
Дюкур
Абдулайе
21
Кико
Фемения
19
Хьюз
Уилл
37
Перейра
Роберто
18
Грэй
Андре
Ньюкасл
5-4-1
Уотфорд
3-4-2-1

Ход матча

2'
0:1
Хьюз Уилл
29'
 
Дюкур Абдулайе
31'
Хейден Исаак
 
41'
Шёр Фабиан
(Хейден Исаак)
1:1
44'
 
Доусон Крэйг
44'
Дамметт Пол
 
55'
 
Каткарт Крейг

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал
Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли
Уотфорд Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон
Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Уотфорд: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Ньюкасл 0:2 Уотфорд Кубок Уотфорд 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 0:3 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Уотфорд 1:0 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 1:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Уотфорд
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Уотфорд
Ньюкасл
68.3% (110)
Ничья
26.7% (43)
Уотфорд
5% (8)
1:0 Ньюкасл
33.5% (54)
2:1 Ньюкасл
28% (45)
1:1 Ничья
23.6% (38)
2:0 Ньюкасл
6.2% (10)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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