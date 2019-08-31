Англия: Премьер-лига 2019-2020

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Первый тайм

46' Команда Кристал Пэлас играла лучше в этом тайме.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Хорошо играет на выходе Хитон Том - мяч в ее руках

45' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

45' Соарес Дуглас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Трезеге совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Грилиш Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

40' Гильберт Фредерик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Трезеге нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Йота Пелетейро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кэхилл Гари пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

37' Йота Пелетейро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Хорошие скиллы дриблинга показывает Заха Уилфрид , обходя своих соперников

36' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Макгинн Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

35' Тейлор Нил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

29' Выглядело как неплохой момент. Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

29' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Уэсли Мораес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Выглядело как неплохой момент. Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

27' Мингс Тайрон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

27' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

23' Как она упустила момент!?! Макартур Джеймс имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

21' Трезеге из команды Астон Вилла делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

18' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Соарес Дуглас получает желтую карточку за неспортивное поведение

17' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Йота Пелетейро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

13' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

8' Мингс Тайрон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

8' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Соарес Дуглас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

3' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

2' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хорошая попытка от Уэсли Мораес , был неплохой удар, но вратарь спас