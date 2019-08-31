Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
0:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Селхерст Парк
Астон Вилла
17' Желтая карточкаСоарес Дуглас
35' Желтая карточкаТейлор Нил
40' Желтая карточкаГильберт Фредерик
44' Желтая карточкаТрезеге
54' Вторая желтая карточкаТрезеге
58' Желтая карточкаМиливоевич Лука
34
Келли
Мартин
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
40
Мингс
Тайрон
10
Грилиш
Джек
17
Трезеге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
-
15 Конса ЭзриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
35'
44'
54'
58'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун
Астон Вилла Последние 20 матчей: +15 =2 -3Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Лестер
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Челси
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|8.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Борнмут
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|19.
|Норвич
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Кристал Пэлас
59.4% (95)
Ничья
26.9% (43)
Астон Вилла
13.8% (22)
2:1 Кристал Пэлас
34.4% (55)
1:1 Ничья
21.3% (34)
1:0 Кристал Пэлас
18.1% (29)
1:2 Астон Вилла
9.4% (15)
2:2 Ничья
4.4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...