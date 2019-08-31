Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Кристал Пэлас
0:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Астон Вилла
0'
17' Желтая карточка
Соарес Дуглас
35' Желтая карточка
Тейлор Нил
40' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
44' Желтая карточка
Трезеге
54' Вторая желтая карточка
Трезеге
58' Желтая карточка
Миливоевич Лука
64'
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
34
Келли
Мартин
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
18
Макартур
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
8
Куйяте
Шейку
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
15
Шлупп
Джеффри
1
Хитон
Том
24
Гильберт
Фредерик
22
Энгельс
Бьорн
40
Мингс
Тайрон
3
Тейлор
Нил
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
23
Йота
Пелетейро
10
Грилиш
Джек
17
Трезеге
9
Уэсли
Мораес
Кристал Пэлас
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Соарес Дуглас
35'
 
Тейлор Нил
40'
 
Гильберт Фредерик
44'
 
Трезеге
54'
 
Трезеге
58'
Миливоевич Лука
 
59'
 
Дэвис Кинан
Йота Пелетейро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун
Астон Вилла Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Астон Вилла Премьер-лига
Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Астон Вилла 3:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла Кубок
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла
Кристал Пэлас
59.4% (95)
Ничья
26.9% (43)
Астон Вилла
13.8% (22)
2:1 Кристал Пэлас
34.4% (55)
1:1 Ничья
21.3% (34)
1:0 Кристал Пэлас
18.1% (29)
1:2 Астон Вилла
9.4% (15)
2:2 Ничья
4.4% (7)
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