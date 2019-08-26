Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Сити
 
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Стадион:
Брайтон

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Борнмут 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити
Йокогама Маринос 1:3 Манчестер Сити Китчи 1:6 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Брайтон 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Лестер Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Фулхэм 0:2 Манчестер Сити
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон
Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Брайтон 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Брайтон Кубок Манчестер Сити 2:0 Брайтон Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Брайтон 2:2 Манчестер Сити Кубок Carling
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брайтон

    До начала игры, которая состоится 31.08.2019, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брайтон
    Манчестер Сити
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Брайтон
    0% (0)
    3:0 Манчестер Сити
    20.8% (11)
    3:1 Манчестер Сити
    20.8% (11)
    2:0 Манчестер Сити
    18.9% (10)
    2:1 Манчестер Сити
    15.1% (8)
    4:0 Манчестер Сити
    9.4% (5)
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