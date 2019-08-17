Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Рубин
 
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Сочи

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва
Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин
Сочи Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа
Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи Сочи 0:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень
Команда И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
2. Краснодар Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3. Зенит Заявка 7 4 2 1 9 - 3 14
4. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Ростов Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
6. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
7. Арсенал Тула Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Уфа Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
9. Рубин Заявка 7 3 1 3 5 - 5 10
10. Урал Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
12. Ахмат Заявка 7 2 1 4 4 - 11 7
13. Крылья Советов Заявка 7 2 0 5 10 - 11 6
14. Тамбов Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
15. Сочи Заявка 7 0 3 4 2 - 10 3
16. Оренбург Заявка 7 0 2 5 7 - 13 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Сочи

    До начала игры, которая состоится 31.08.2019, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Рубин - Сочи
    Рубин
    85.1% (57)
    Ничья
    13.4% (9)
    Сочи
    1.5% (1)
    1:0 Рубин
    46.3% (31)
    2:1 Рубин
    20.9% (14)
    2:0 Рубин
    16.4% (11)
    1:1 Ничья
    10.4% (7)
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