Россия: Премьер-лига 2019-2020
Рубин
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Стадион: Казань Арена
Сочи
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва
Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин
Сочи Последние 20 матчей: +8 =6 -6Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|2.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Уфа
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 5
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|12.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 11
|7
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|15.
|Сочи
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|16.
|Оренбург
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
Рубин
85.1% (57)
Ничья
13.4% (9)
Сочи
1.5% (1)
1:0 Рубин
46.3% (31)
2:1 Рубин
20.9% (14)
2:0 Рубин
16.4% (11)
1:1 Ничья
10.4% (7)
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