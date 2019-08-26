Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Шеффилд Юнайтед
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =7 -3Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси
Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед
Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бристоль Сити Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Норвич
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Челси
96.2% (50)
Ничья
1.9% (1)
Шеффилд Юнайтед
1.9% (1)
2:0 Челси
57.7% (30)
2:1 Челси
17.3% (9)
3:1 Челси
11.5% (6)
3:0 Челси
7.7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...