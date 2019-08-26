Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Челси
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси
Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед
Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бристоль Сити Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Шеффилд Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 31.08.2019, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Шеффилд Юнайтед
    Челси
    96.2% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Шеффилд Юнайтед
    1.9% (1)
    2:0 Челси
    57.7% (30)
    2:1 Челси
    17.3% (9)
    3:1 Челси
    11.5% (6)
    3:0 Челси
    7.7% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...