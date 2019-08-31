Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Первый тайм

47' Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.

47' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

46' Удар от ворот произведет Норвич

45' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

43' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Лансини Мануэль из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

42' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

37' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Хорошо играет на выходе Фабьянски Лукаш - мяч в ее руках

37' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Норвич

35' Матч возобновлен

35' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

35' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Андерсон Фелипе , обходя своих соперников

31' Хорошо играет на выходе Крул Тим - мяч в ее руках

30' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

30' Что за промах! У Кантуэлл Тодд была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

29' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ааронс Макс , обходя своих соперников

29' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

26' Пространство открывается для Кантуэлл Тодд , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

24' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Циммерман Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

20' Штайперманн Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Великолепное видение игры демонстрирует Годфри Бен из команды Норвич , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

16' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

16' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Отличную защиту показывает Циммерман Кристоф от команды Норвич , не дает пропустить гол своей команде.

13' Ноубл Марк из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лансини Мануэль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

10' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.

8' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Норвич имеет хороший шанс забить.

4' Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.

4' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Норвич начинает с центра поля