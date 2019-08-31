Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
2:0
Второй тайм: 64'

Стадион: Зрители: 59950
Норвич
0'
1:0
24' Гол
Алле Себастьян
2:0
56' Гол
Ярмоленко Андрей
60' Желтая карточка
Фредерикс Райан
62' Желтая карточка
Ааронс Макс
64'
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
26
Масуаку
Артур
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
7
Ярмоленко
Андрей
10
Лансини
Мануэль
8
Андерсон
Фелипе
22
Алле
Себастьян
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
4
Годфри
Бен
12
Льюис
Джамал
19
Трибулл
Том
10
Ляйтнер
Мориц
17
Буэндия
Эмилиано
18
Штайперманн
Марко
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
Вест Хэм
4-2-3-1
Норвич
4-2-3-1

Ход матча

24'
Алле Себастьян
(Масуаку Артур)
1:0
35'
 
Амаду Ибрагим
Циммерман Кристоф
56'
Ярмоленко Андрей
2:0
60'
Фредерикс Райан
 
62'
 
Ааронс Макс

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити
Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Норвич Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич
Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР Мидлсбро 0:1 Норвич Ротерхэм 1:2 Норвич Норвич 3:2 Халл Сити

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Норвич: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Норвич 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Норвич Премьер-лига Норвич 0:1 Вест Хэм Товарищеские матчи Вест Хэм 2:0 Норвич Премьер-лига
Норвич 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
  • До матча
  • Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Норвич
Вест Хэм
88.1% (140)
Ничья
10.1% (16)
Норвич
1.9% (3)
2:1 Вест Хэм
46.5% (74)
1:0 Вест Хэм
20.8% (33)
2:0 Вест Хэм
12.6% (20)
1:1 Ничья
9.4% (15)
3:1 Вест Хэм
3.8% (6)
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