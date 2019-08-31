Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
2:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Олимпийский (Лондон) Зрители: 59950
Норвич
1:0
24' ГолАлле Себастьян
2:0
56' ГолЯрмоленко Андрей
60' Желтая карточкаФредерикс Райан
62' Желтая карточкаАаронс Макс
23
Диоп
Исса
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
1
Крул
Тим
12
Льюис
Джамал
19
Трибулл
Том
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ферман РальфВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
1:0
56'
2:0
60'
62'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити
Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Норвич Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич
Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР Мидлсбро 0:1 Норвич Ротерхэм 1:2 Норвич Норвич 3:2 Халл Сити
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Норвич: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Лестер
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Челси
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|8.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Шеффилд Юнайтед
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Борнмут
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|19.
|Норвич
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Вест Хэм
88.1% (140)
Ничья
10.1% (16)
Норвич
1.9% (3)
2:1 Вест Хэм
46.5% (74)
1:0 Вест Хэм
20.8% (33)
2:0 Вест Хэм
12.6% (20)
1:1 Ничья
9.4% (15)
3:1 Вест Хэм
3.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...