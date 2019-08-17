Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +7 =3 -10Уфа 1:0 Зенит Уфа 2:0 Ростов Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург
Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|2.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Уфа
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 5
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|12.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 11
|7
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|15.
|Сочи
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|16.
|Оренбург
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
Уфа
72.7% (48)
Ничья
18.2% (12)
Оренбург
9.1% (6)
1:0 Уфа
43.9% (29)
2:1 Уфа
22.7% (15)
1:1 Ничья
16.7% (11)
2:0 Уфа
6.1% (4)
1:2 Оренбург
4.5% (3)
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