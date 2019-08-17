Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Уфа
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Уфа 1:0 Зенит Уфа 2:0 Ростов Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа
Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук Уфа 0:1 Виктория Пльзень Уфа 1:0 Ботошани Карабах 2:1 Уфа Хорн 2:1 Уфа Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Оренбург Спартак Москва 1:0 Уфа Крылья Советов 1:1 Уфа Уфа 4:1 Урал Рубин 1:1 Уфа
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург
Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург

Последние игры между собой

Уфа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Уфа 0:2 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Уфа Премьер-лига Оренбург 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Оренбург Премьер-лига
Уфа 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
2. Краснодар Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3. Зенит Заявка 7 4 2 1 9 - 3 14
4. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Ростов Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
6. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
7. Арсенал Тула Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Уфа Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
9. Рубин Заявка 7 3 1 3 5 - 5 10
10. Урал Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
12. Ахмат Заявка 7 2 1 4 4 - 11 7
13. Крылья Советов Заявка 7 2 0 5 10 - 11 6
14. Тамбов Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
15. Сочи Заявка 7 0 3 4 2 - 10 3
16. Оренбург Заявка 7 0 2 5 7 - 13 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 31.08.2019, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Уфа - Оренбург
    Уфа
    72.7% (48)
    Ничья
    18.2% (12)
    Оренбург
    9.1% (6)
    1:0 Уфа
    43.9% (29)
    2:1 Уфа
    22.7% (15)
    1:1 Ничья
    16.7% (11)
    2:0 Уфа
    6.1% (4)
    1:2 Оренбург
    4.5% (3)
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