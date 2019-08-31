Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Краков
4:2
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Заглембе Любин
1:0
19' ГолМак Михал
21' Желтая карточкаСадлок Мацей
2:0
23' ГолБрожек Павел
26' Желтая карточкаТосик Якуб
2:1
27' ГолЖивец Саша
2:2
37' ГолБалич Саша
39' Желтая карточкаБалич Саша
53' Желтая карточкаКопац Бартош
56' Желтая карточкаСавичевич Вукан
3:2
58' ГолKamil Wojtkowski
62' Желтая карточкаБлащиковский Якуб
4:2
84' ГолБрожек Павел
23
Брожек
Павел
55
Damian
Oko
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
17
Patryk
Szysz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Брожек ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
43 Dawid Szot
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
- Защитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Patryk SzyszНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
15 Patryk Mucha
-
-
-
Главный тренер: Ben van Dael
Ход матча
19'
1:0
21'
23'
2:0
26'
27'
2:1
37'
2:2
39'
53'
56'
58'
3:2
75'
84'
4:2
85'
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже
Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =7 -7Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония
Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:4 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Ягеллония
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Пяст
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|6.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Висла Краков
|4:2
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|10.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Ракув
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заглембе Любин
|2:4
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|14.
|Арка Гдыня
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|15.
|ЛКС Лодзь
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
Загрузка...