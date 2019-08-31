Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Висла Краков
4:2
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
19' Гол
Мак Михал
21' Желтая карточка
Садлок Мацей
2:0
23' Гол
Брожек Павел
26' Желтая карточка
Тосик Якуб
2:1
27' Гол
Живец Саша
2:2
37' Гол
Балич Саша
39' Желтая карточка
Балич Саша
53' Желтая карточка
Копац Бартош
56' Желтая карточка
Савичевич Вукан
3:2
58' Гол
Kamil Wojtkowski
62' Желтая карточка
Блащиковский Якуб
4:2
84' Гол
Брожек Павел
90'+7
22
Michal
Buchalik
19
David
Niepsuj
5
Lukas
Klemenz
2
Яницки
Рафал
4
Садлок
Мацей
16
Блащиковский
Якуб
28
Савичевич
Вукан
15
Салес
Жеан
Карлос
7
Мак
Михал
26
Kamil
Wojtkowski
23
Брожек
Павел
12
Флоренц
Конрад
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
55
Damian
Oko
3
Балич
Саша
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
18
Стажиньски
Филип
44
Alan
Czerwinski
7
Живец
Саша
17
Patryk
Szysz
Висла Краков
4-4-2
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

19'
Мак Михал
(Савичевич Вукан)
1:0
21'
Садлок Мацей
 
23'
Брожек Павел
(Мак Михал)
2:0
26'
 
Тосик Якуб
27'
2:1
Живец Саша
(Стажиньски Филип)
37'
2:2
Балич Саша
39'
 
Балич Саша
53'
 
Копац Бартош
56'
Савичевич Вукан
 
58'
Kamil Wojtkowski
(Мак Михал)
3:2
62'
Блащиковский Якуб
 
65'
Богуски Рафал
Савичевич Вукан
 
75'
 
Сирк Рок
Тосик Якуб
84'
Брожек Павел
(Богуски Рафал)
4:2
85'
Чука Виктор
Мак Михал
 
86'
 
Бохар Дамьян
Alan Czerwinski
89'
Przemyslaw Zdybowicz
Брожек Павел
 
90'
 
Lukasz Poreba
Живец Саша

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже
Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония
Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:4 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Ягеллония 7 4 2 1 14 - 7 14
3. Погонь Щецин 6 4 1 1 7 - 3 13
4. Лех 6 3 2 1 11 - 7 11
5. Пяст 7 3 2 2 8 - 5 11
6. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Краковия 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Висла Краков 4:2 7 3 1 3 11 - 7 10
9. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 6 10
10. Лехия Гданьск 7 2 4 1 7 - 6 10
11. Висла Плоцк 6 2 1 3 6 - 10 7
12. Ракув 6 2 0 4 6 - 9 6
13. Заглембе Любин 2:4 7 1 2 4 7 - 12 5
14. Арка Гдыня 7 1 2 4 3 - 11 5
15. ЛКС Лодзь 7 1 1 5 6 - 13 4
16. Корона Кельце 7 1 1 5 3 - 10 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Балич Саша получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Балич Саша бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Живец Саша бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Брожек Павел бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Садлок Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Мак Михал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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