Польша: Экстракласса 2019-2020
Корона Кельце
0:1
Перерыв
Стадион: Kolporter Arena
Ягеллония
0:1
43' ГолРунье Иван
33
Маркес
Иван
27
Пучко
Матей
39
Пачинда
Эрик
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
31
Bartosz
Bida
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
-
39 Пачинда ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Andres Lioi
-
-
88 Marek Koziol
-
Главный тренер: Gino Lettieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
-
31 Bartosz BidaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Oleh Horin
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
43'
0:1
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =4 -12Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце
Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск Пяст 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Краковия 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Лех Ягеллония 1:3 Корона Кельце Корона Кельце 2:6 Висла Краков
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония
Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Корона Кельце 2:3 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:2 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 3:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:4 Корона Кельце Экстракласса Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 5:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Ягеллония
|1:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Пяст
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|9.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|11.
|Ракув
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Арка Гдыня
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|14.
|Висла Плоцк
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|15.
|ЛКС Лодзь
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|Корона Кельце
|0:1
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
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