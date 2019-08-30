Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Корона Кельце
0:1
Перерыв

Стадион:
Ягеллония
0'
0:1
43' Гол
Рунье Иван
1
Pawel
Sokol
22
Mateusz
Spychala
5
Adnan
Kovacevic
33
Маркес
Иван
11
Гардавски
Михаэль
6
Ognjen
Gnjatic
14
Jakub
Zubrowski
77
Скшеч
Октавиан
7
Marcin
Cebula
27
Пучко
Матей
39
Пачинда
Эрик
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
12
Гильерме
Хауберт
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
77
Коштал
Мартин
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
31
Bartosz
Bida
Корона Кельце
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

43'
0:1
Рунье Иван
(Гильерме Хауберт)

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце
Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:0 Шлёнск Пяст 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Краковия 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Лех Ягеллония 1:3 Корона Кельце Корона Кельце 2:6 Висла Краков
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония
Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ягеллония 1:3 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 0:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:1 Корона Кельце Экстракласса
Корона Кельце 2:3 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:2 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 3:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:4 Корона Кельце Экстракласса Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Ягеллония Экстракласса Корона Кельце 5:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Корона Кельце Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Ягеллония 1:0 7 4 2 1 13 - 7 14
3. Погонь Щецин 6 4 1 1 7 - 3 13
4. Лех 6 3 2 1 11 - 7 11
5. Пяст 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Краковия 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 6 10
9. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 5 7
10. Лехия Гданьск 6 1 4 1 5 - 5 7
11. Ракув 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Заглембе Любин 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Арка Гдыня 7 1 2 4 3 - 11 5
14. Висла Плоцк 5 1 1 3 4 - 9 4
15. ЛКС Лодзь 6 1 1 4 5 - 11 4
16. Корона Кельце 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Рунье Иван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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