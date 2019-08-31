Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Пяст
0:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:1
55' Гол
Пешко Славомир
59' Желтая карточка
Пажишек Пётр
68'
26
Плах
Франтишек
2
Киркесков
Миккель
23
Гук
Томаш
88
Корун
Урош
21
Бадиа
Жерар
6
Хэйтли
Том
19
Sebastian
Milewski
28
Рыманяк
Бартош
11
Феликс
Хорхе
18
Соколовски
Патрик
9
Пажишек
Пётр
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
35
Лукашик
Даниэль
36
Маковский
Томаш
6
Кубицки
Ярослав
21
Пешко
Славомир
17
Гараслин
Лукаш
31
Zarko
Udovicic
Пяст
3-4-3
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

55'
0:1
Пешко Славомир
(Фила Карол)
59'
Пажишек Пётр
 
62'
 
Собех Артур
Пешко Славомир

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин
Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск
Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех

Последние игры между собой

Пяст: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Пяст 1:3 Лехия Гданьск Суперкубок Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Ягеллония 7 4 2 1 14 - 7 14
3. Погонь Щецин 6 4 1 1 7 - 3 13
4. Лех 6 3 2 1 11 - 7 11
5. Пяст 0:1 7 3 2 2 7 - 4 11
6. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Краковия 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 6 10
9. Лехия Гданьск 1:0 7 2 4 1 6 - 5 10
10. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 5 7
11. Висла Плоцк 6 2 1 3 6 - 10 7
12. Ракув 6 2 0 4 6 - 9 6
13. Заглембе Любин 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Арка Гдыня 7 1 2 4 3 - 11 5
15. ЛКС Лодзь 7 1 1 5 6 - 13 4
16. Корона Кельце 7 1 1 5 3 - 10 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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