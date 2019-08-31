Польша: Экстракласса 2019-2020
Пяст
0:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Пяст
Лехия Гданьск
0:1
55' ГолПешко Славомир
59' Желтая карточкаПажишек Пётр
23
Гук
Томаш
88
Корун
Урош
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
88 Корун УрошЗащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
55'
0:1
59'
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +11 =5 -4Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск
Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех
Последние игры между собой
Пяст: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Ягеллония
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Пяст
|0:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|6.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|9.
|Лехия Гданьск
|1:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|10.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Ракув
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заглембе Любин
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Арка Гдыня
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|15.
|ЛКС Лодзь
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
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