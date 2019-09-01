Польша: Экстракласса 2019-2020
Легия
2:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Ракув
1:0
5' ГолJaroslaw Niezgoda
21
Нодь
Доминик
82
Лукинас
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
82 ЛукинасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
5'
10'
2:0
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин
Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия
Ракув Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия
Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув
Последние игры между собой
Легия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|2.
|Ягеллония
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Легия
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Краковия
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Лех
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|Пяст
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|10.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Ракув
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|13.
|Заглембе Любин
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|14.
|Арка Гдыня
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|15.
|ЛКС Лодзь
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
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