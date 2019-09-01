Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Легия
2:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Ракув
0'
1:0
5' Гол
Jaroslaw Niezgoda
2:0
10' Гол
 11'
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
14
Michal
Karbownik
7
Антолич
Домагой
24
Мартинш
Андре
21
Нодь
Доминик
8
Гвилия
Валериане
82
Лукинас
11
Jaroslaw
Niezgoda
1
Michal
Gliwa
77
Шимонович
Давид
5
Emir
Azemovic
2
Tomas
Petrasek
39
Jakub
Apolinarski
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
23
Кун
Патрик
30
Щепаньски
Милош
9
Sebastian
Musiolik
91
Форбс
Браун
Легия
4-2-3-1
Ракув
4-2-3-1

Ход матча

5'
Jaroslaw Niezgoda
(Вешович Марко)
1:0
10'
2:0

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин
Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия
Ракув Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия
Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия ГКС Катовице 0:3 Ракув

Последние игры между собой

Легия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув 2:1 Легия Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 7 4 3 0 10 - 5 15
2. Ягеллония 7 4 2 1 14 - 7 14
3. Погонь Щецин 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Легия 1:0 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Краковия 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Лех 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Пяст 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Висла Краков 7 3 1 3 11 - 7 10
9. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 6 10
10. Лехия Гданьск 7 2 4 1 7 - 6 10
11. Висла Плоцк 6 2 1 3 6 - 10 7
12. Ракув 0:1 7 2 0 5 6 - 10 6
13. Заглембе Любин 7 1 2 4 7 - 12 5
14. Арка Гдыня 7 1 2 4 3 - 11 5
15. ЛКС Лодзь 7 1 1 5 6 - 13 4
16. Корона Кельце 7 1 1 5 3 - 10 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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