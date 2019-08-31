Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6019
ЛКС Лодзь
0'
1:0
3' Гол
Кусвик Гжегож
1:1
18' Гол
Секульски Лукаш
22' Желтая карточка
Kamil Juraszek
40' Желтая карточка
Damian Rasak
70' Желтая карточка
Собоциньский Ян
70' Желтая карточка
Guima II
2:1
75' Гол
Меребашвили Георгий
90'+5
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
23
Фойут
Ярослав
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
21
Рикардиньо
II
9
Швох
Матеуш
10
Меребашвили
Георгий
11
Кусвик
Гжегож
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
24
Kamil
Juraszek
2
Собоциньский
Ян
8
Kamil
Rozmus
14
Guima
II
28
Пионтек
Лукаш
23
Калинковски
Бартоломей
7
Patryk
Bryla
22
Секульски
Лукаш
11
Dani
Ramirez
Висла Плоцк
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-3-3

Ход матча

3'
Кусвик Гжегож
1:0
18'
1:1
Секульски Лукаш
22'
 
Kamil Juraszek
40'
Damian Rasak
 
67'
 
Pirulo II
Patryk Bryla
70'
 
Собоциньский Ян
70'
 
Guima II
70'
Сахити Суад
Кусвик Гжегож
 
75'
Меребашвили Георгий
2:1
75'
 
Maciej Wolski
Guima II
76'
Maciej Ambrosiewicz
Damian Rasak
 
79'
 
Rafal Kujawa
Калинковски Бартоломей
82'
Томасик Пётр
Damian Michalski
 

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех
Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Висла Плоцк 1:2 ЛКС Лодзь First League ЛКС Лодзь 1:0 Висла Плоцк First League
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Ягеллония 7 4 2 1 14 - 7 14
3. Погонь Щецин 6 4 1 1 7 - 3 13
4. Лех 6 3 2 1 11 - 7 11
5. Пяст 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Краковия 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 6 10
9. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 5 7
10. Висла Плоцк 6 2 1 3 6 - 10 7
11. Лехия Гданьск 6 1 4 1 5 - 5 7
12. Ракув 6 2 0 4 6 - 9 6
13. Заглембе Любин 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Арка Гдыня 7 1 2 4 3 - 11 5
15. ЛКС Лодзь 7 1 1 5 6 - 13 4
16. Корона Кельце 7 1 1 5 3 - 10 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Damian Rasak получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Kamil Juraszek получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Секульски Лукаш бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кусвик Гжегож бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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