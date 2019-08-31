Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
2:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски Зрители: 6019
ЛКС Лодзь
1:0
3' ГолКусвик Гжегож
1:1
18' ГолСекульски Лукаш
22' Желтая карточкаKamil Juraszek
40' Желтая карточкаDamian Rasak
70' Желтая карточкаСобоциньский Ян
70' Желтая карточкаGuima II
2:1
75' ГолМеребашвили Георгий
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
25
Michal
Kolba
21
Jan
Grzesik
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
-
88 Olaf Nowak
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
-
25 Michal KolbaВратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Guima IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Dani RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
-
18 Piotr Pyrdol
-
-
20 Pirulo II
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
Ход матча
3'
1:0
18'
1:1
22'
40'
70'
70'
75'
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +11 =4 -5ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех
Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 2:2 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Ягеллония
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Пяст
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|9.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|12.
|Ракув
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|13.
|Заглембе Любин
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Арка Гдыня
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|15.
|ЛКС Лодзь
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
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