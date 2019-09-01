Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хорсенс
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1234
Люнгбю
0'
29' Желтая карточка
Эрнсков Мартин
0:1
41' Гол
Гюткьяер Фредерик
55' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
68' Желтая карточка
Nikolaj Geertsen
1:1
68' Пенальти
Louka Andreasen
2:1
87' Гол
Jonas Thorsen
90'+4
22
Michael
Lansing
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
17
Ханссон
Халлюр
19
Jonas
Thorsen
6
Ayo
Simon
Okusun
44
Брок-Мадсен
Николай
31
Thomas
Mikkelsen
III
21
Kasper
Enghardt
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther
20
Kasper
Joergensen
5
Эрнсков
Мартин
7
Йеспер
Чристджансен
4
Да
Силва
Патрик
9
Фосгаард
Лассе
26
Гюткьяер
Фредерик
16
Нильсен
Эмиль
Хорсенс
4-4-1-1
Люнгбю
3-4-3

Ход матча

29'
 
Эрнсков Мартин
41'
0:1
Гюткьяер Фредерик
(Нильсен Эмиль)
50'
Rune Frantsen
Брок-Мадсен Николай
 
55'
Ханссон Халлюр
 
57'
 
Чорлу Резан
Гюткьяер Фредерик
68'
 
Nikolaj Geertsen
68'
Louka Andreasen
1:1
69'
 
Adnan Mohammed
Нильсен Эмиль
77'
 
Ромер Марсель
Да Силва Патрик
86'
Peter Therkildsen
Louka Andreasen
 
87'
Jonas Thorsen
(Rune Frantsen)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс
Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю
Люнгбю Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус
Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Люнгбю 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:1 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 8 7 1 0 15 - 5 22
2. Митьюлланд 7 6 1 0 10 - 2 19
3. Брондбю 7 4 1 2 13 - 10 13
4. Нордшелланн 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Ольборг 0:0 8 3 2 3 14 - 7 11
6. Орхус 8 3 2 3 9 - 6 11
7. Оденсе 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Сённерйюск 8 2 4 2 10 - 9 10
9. Люнгбю 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Хорсенс 8 3 0 5 7 - 16 9
11. Раннерс 8 2 2 4 10 - 11 8
12. Хобро 8 1 5 2 9 - 11 8
13. Эсбьерг 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Силькеборг 8 0 3 5 10 - 21 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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