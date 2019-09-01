Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хорсенс
2:1
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 1234
Люнгбю
29' Желтая карточкаЭрнсков Мартин
0:1
41' ГолГюткьяер Фредерик
55' Желтая карточкаХанссон Халлюр
68' Желтая карточкаNikolaj Geertsen
1:1
68' ПенальтиLouka Andreasen
2:1
87' ГолJonas Thorsen
11
Peter
Nymann
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
29'
41'
55'
68'
68'
1:1
87'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =4 -12Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс
Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро Хорсенс 0:3 Орхус Хорсенс 3:1 Хельсингёр Хорсенс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю
Люнгбю Последние 20 матчей: +12 =2 -6Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус
Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю Люнгбю 3:0 Нюкёбинг Люнгбю 1:0 Видовре Фредерисия 0:3 Люнгбю
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Люнгбю 0:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 2:4 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 2:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:2 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 1:0 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:1 Люнгбю Первый дивизион Хорсенс 0:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 1:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:2 Хорсенс САС Лигаен Люнгбю 1:0 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 2:1 Люнгбю Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|2.
|Митьюлланд
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|3.
|Брондбю
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|4.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Ольборг
|0:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 7
|11
|6.
|Орхус
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|7.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Сённерйюск
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Люнгбю
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Хорсенс
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|11.
|Раннерс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|12.
|Хобро
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|13.
|Эсбьерг
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|Силькеборг
|8
|0
|3
|5
|10 - 21
|3
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