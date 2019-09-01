Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10944
Брондбю
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Anton Skipper
10' Желтая карточка
Линнстрем Йеспер
25' Желтая карточка
Frank Onyeka
31' Желтая карточка
Мабиль Авер
90'+5
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
44
Nicolas
Dyhr
38
Frank
Onyeka
3
Спарв
Тим
11
Мабиль
Авер
10
Evander
Ferreira
34
Андерсон
Микаэль
9
Каба
Сори
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
28
Anton
Skipper
4
Рустед
Сигурд
3
Юнг
Антони
27
Хедлунд
Симон
22
Радошевич
Йосип
7
Кайзер
Доминик
11
Уре
Микаэль
20
Вильчек
Камиль
18
Линнстрем
Йеспер
Митьюлланд
4-2-3-1
Брондбю
4-3-3

Ход матча

7'
Anton Skipper
1:0
10'
 
Линнстрем Йеспер
25'
Frank Onyeka
 
31'
Мабиль Авер
 
46'
 
Мукхтар Хани
Уре Микаэль
61'
Gustav Isaksen
Мабиль Авер
 
70'
 
Ларссон Юхан
Херманнссон Хьёртур
71'
Jens-Lys Michel Cajuste
Андерсон Микаэль
 
77'
 
Мраз Самуэл
Линнстрем Йеспер
84'
Junior Brumado
Каба Сори
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд
Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю
Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Брондбю 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 7 1 0 15 - 5 22
2. Митьюлланд 8 7 1 0 11 - 2 22
3. Нордшелланн 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Брондбю 8 4 1 3 13 - 11 13
5. Ольборг 8 3 2 3 14 - 7 11
6. Орхус 8 3 2 3 9 - 6 11
7. Оденсе 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Сённерйюск 8 2 4 2 10 - 9 10
9. Люнгбю 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Хорсенс 8 3 0 5 7 - 16 9
11. Раннерс 8 2 2 4 10 - 11 8
12. Хобро 8 1 5 2 9 - 11 8
13. Эсбьерг 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Силькеборг 8 0 3 5 10 - 21 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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