Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
1:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 10944
Брондбю
1:0
7' Гол в свои воротаAnton Skipper
10' Желтая карточкаЛиннстрем Йеспер
25' Желтая карточкаFrank Onyeka
31' Желтая карточкаМабиль Авер
44
Nicolas
Dyhr
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Nicolas DyhrЗащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Виктор ПаулоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Ларссон ЮханЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
10'
25'
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =1 -9Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Хобро Глазго Рейнджерс 3:1 Митьюлланд Хорсенс 0:2 Митьюлланд
Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю
Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Брондбю: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|2.
|Митьюлланд
|8
|7
|1
|0
|11 - 2
|22
|3.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Брондбю
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Ольборг
|8
|3
|2
|3
|14 - 7
|11
|6.
|Орхус
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|7.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Сённерйюск
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Люнгбю
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Хорсенс
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|11.
|Раннерс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|12.
|Хобро
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|13.
|Эсбьерг
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|Силькеборг
|8
|0
|3
|5
|10 - 21
|3
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