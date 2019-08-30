Дания: Суперлига Дании 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7337
Сённерйюск
0'
2' Желтая карточка
Лидер Март
22' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
32' Желтая карточка
Бангор Патрик
65' Вторая желтая карточка
Абсалонсен Йохан
82' Желтая карточка
Милиц Себастьян
90' Желтая карточка
Альбек Мадс
90' Желтая карточка
Джанус Драчманн
90'+8
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
4
Лаурсен
Райан
8
Джанус
Драчманн
25
Moses
Opondo
23
Клеве
Троэльс
2
Лунд
Оливер
10
Свеннсен
Сандер
9
Кадри
Башким
28
Милиц
Себастьян
9
Alexander
Bah
5
Люикс
Кес
26
Бангор
Патрик
2
Stefan
Gartenmann
90
Альбек
Мадс
17
Рохас
Марко
77
Хассан
Рилван
8
Якобсен
Кристиан
II
15
Абсалонсен
Йохан
10
Лидер
Март
Оденсе
3-5-2
Сённерйюск
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Лидер Март
22'
 
Абсалонсен Йохан
32'
 
Бангор Патрик
58'
Лаурсен Якоб-Баррет
Лаурсен Райан
 
65'
 
Абсалонсен Йохан
69'
 
Йонссон Эггерт
Рохас Марко
75'
Джейбали Иссам
Moses Opondo
 
76'
 
Аманкваа Данни
Лидер Март
82'
 
Милиц Себастьян
83'
Греве Матиас
Леувин Рамон
 
88'
 
Jeppe Simonsen
Хассан Рилван
90'
 
Альбек Мадс
90'
Джанус Драчманн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе
Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген
Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:5 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Сённерйюск Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 7 0 0 15 - 5 21
2. Митьюлланд 7 6 1 0 10 - 2 19
3. Брондбю 7 4 1 2 13 - 10 13
4. Оденсе 8 3 2 3 10 - 9 11
5. Ольборг 7 3 1 3 14 - 7 10
6. Нордшелланн 7 3 1 3 12 - 10 10
7. Сённерйюск 8 2 4 2 10 - 9 10
8. Люнгбю 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Орхус 7 2 2 3 8 - 6 8
10. Хобро 7 1 5 1 8 - 9 8
11. Хорсенс 7 2 0 5 5 - 15 6
12. Раннерс 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Эсбьерг 7 1 2 4 4 - 11 5
14. Силькеборг 7 0 3 4 10 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...