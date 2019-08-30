Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
0:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 7337
Сённерйюск
2' Желтая карточкаЛидер Март
22' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
32' Желтая карточкаБангор Патрик
65' Вторая желтая карточкаАбсалонсен Йохан
82' Желтая карточкаМилиц Себастьян
90' Желтая карточкаАльбек Мадс
90' Желтая карточкаДжанус Драчманн
24
Лунд
Марко
25
Moses
Opondo
90
Альбек
Мадс
17
Рохас
Марко
10
Лидер
Март
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Moses OpondoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лидер МартНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Victor Ekani
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
22'
32'
65'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
3 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе
Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген
Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:5 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Сённерйюск Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|7
|0
|0
|15 - 5
|21
|2.
|Митьюлланд
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|3.
|Брондбю
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|4.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|5.
|Ольборг
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|6.
|Нордшелланн
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Сённерйюск
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Люнгбю
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Орхус
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|10.
|Хобро
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|11.
|Хорсенс
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|12.
|Раннерс
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Эсбьерг
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|14.
|Силькеборг
|7
|0
|3
|4
|10 - 19
|3
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