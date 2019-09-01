Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Орхус
1:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Эсбьерг
0'
17' Желтая карточка
Бринч Йеппе
1:0
40' Гол
Анкерсен Якоб
50' Желтая карточка
Парунашвили Лаша
84'
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
15
Хелениус
Никлас
25
Бринч
Йеппе
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
40
Аниембе
Даниэль
6
Парунашвили
Лаша
38
Лунги
Якоб
14
Лауридсен
Йеспер
7
Кауко
Йони
Орхус
Эсбьерг
3-4-3

Ход матча

17'
 
Бринч Йеппе
40'
Анкерсен Якоб
1:0
46'
Kasper T. Kristensen
Эскелинен Виллиам
 
50'
 
Парунашвили Лаша
56'
 
Дауда Мохаммед
Бринч Йеппе
57'
Мортенсен Патрик
Хелениус Никлас
 
76'
Zachary Duncan
Анкерсен Якоб
 
77'
 
Эгелунд Патрик
Соири Пюрю

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус
Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус
Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе
Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг

Последние игры между собой

Орхус: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Эсбьерг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Орхус 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Орхус Суперлига Дании
Орхус 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Орхус 6:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Орхус Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Орхус Суперлига Дании Эсбьерг 5:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:4 Орхус САС Лигаен Эсбьерг 1:0 Орхус Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 7 0 0 15 - 5 21
2. Митьюлланд 7 6 1 0 10 - 2 19
3. Брондбю 7 4 1 2 13 - 10 13
4. Нордшелланн 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Орхус 1:0 8 3 2 3 9 - 6 11
6. Оденсе 8 3 2 3 10 - 9 11
7. Ольборг 7 3 1 3 14 - 7 10
8. Сённерйюск 8 2 4 2 10 - 9 10
9. Люнгбю 7 3 0 4 7 - 11 9
10. Хобро 8 1 5 2 9 - 11 8
11. Хорсенс 7 2 0 5 5 - 15 6
12. Раннерс 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Эсбьерг 0:1 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Силькеборг 7 0 3 4 10 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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