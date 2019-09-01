Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Орхус
1:0
Второй тайм: 84'
Стадион: Ceres Park
Эсбьерг
17' Желтая карточкаБринч Йеппе
1:0
40' ГолАнкерсен Якоб
50' Желтая карточкаПарунашвили Лаша
25
Бринч
Йеппе
38
Лунги
Якоб
- Основной состав
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
-
50 Mads Larsen
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
40'
1:0
50'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус
Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе
Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг
Последние игры между собой
Орхус: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Эсбьерг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Орхус 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Орхус 6:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 5:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Орхус Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Орхус Суперлига Дании Эсбьерг 5:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:4 Орхус САС Лигаен Эсбьерг 1:0 Орхус Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|7
|0
|0
|15 - 5
|21
|2.
|Митьюлланд
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|3.
|Брондбю
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|4.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Орхус
|1:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|6.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|7.
|Ольборг
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|8.
|Сённерйюск
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Люнгбю
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Хобро
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|11.
|Хорсенс
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|12.
|Раннерс
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Эсбьерг
|0:1
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|Силькеборг
|7
|0
|3
|4
|10 - 19
|3
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