Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Раннерс
2:0
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 4021
Силькеборг
1:0
31' ГолЛобжанидзе Саба
2:0
50' ГолЛобжанидзе Саба
74' Желтая карточкаКроне Свенн
90' Желтая карточкаKasper Waarst Hoegh
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
45
Эгхо
Марвин
23
Лесняк
Филип
29
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Jonas Dakir
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Хебо МатиасПолузащитник
-
11 Emil HoltenНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
31'
1:0
50'
2:0
74'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Люнгбю 2:0 Раннерс Раннерс 0:1 Копенгаген Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 3:1 Нордшелланн
Хобро 2:2 Раннерс Раннерс 2:2 Брондбю Сённерйюск 2:1 Раннерс Раннерс 2:0 Виборг Раннерс 1:1 Орхус Эсбьерг 2:2 Раннерс Брондбю 4:2 Раннерс Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Вендсиссель 0:0 Раннерс Раннерс 0:2 Ольборг Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Вендсиссель
Силькеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро
Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Раннерс 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:2 Силькеборг Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Кубок Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Раннерс Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Раннерс Суперлига Дании Силькеборг 4:2 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 1:2 Силькеборг Кубок Силькеборг 2:2 Раннерс САС Лигаен Раннерс 4:0 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Раннерс САС Лигаен Раннерс 1:0 Силькеборг Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|8
|7
|1
|0
|15 - 5
|22
|2.
|Митьюлланд
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|3.
|Брондбю
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|4.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Ольборг
|0:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 7
|11
|6.
|Орхус
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|7.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Сённерйюск
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Люнгбю
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Хорсенс
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|11.
|Раннерс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|12.
|Хобро
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|13.
|Эсбьерг
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|Силькеборг
|8
|0
|3
|5
|10 - 21
|3
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