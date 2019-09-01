Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Раннерс
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4021
Силькеборг
0'
1:0
31' Гол
Лобжанидзе Саба
2:0
50' Гол
Лобжанидзе Саба
74' Желтая карточка
Кроне Свенн
90' Желтая карточка
Kasper Waarst Hoegh
90'+5
1
Карлгрен
Патрик
15
Bjoern
Kopplin
8
Писингер
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
7
Каллесеэ
Миккель
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Рёмер
Андре
23
Лобжанидзе
Саба
9
Emil
Riis
Jakobsen
45
Эгхо
Марвин
1
Oscar
Hedvall
5
Кроне
Свенн
14
Деннис
Флинта
24
Jeppe
Gertsen
25
Anders
Hagelskjaer
7
Jeppe
Okkels
21
Mads
Emil
Madsen
23
Лесняк
Филип
6
Меллер
Фредерик
29
Шварц
Ронни
9
Махолли
Шкодран
Раннерс
4-4-2
Силькеборг
4-4-2

Ход матча

31'
Лобжанидзе Саба
(Эгхо Марвин)
1:0
50'
Лобжанидзе Саба
2:0
67'
 
Хебо Матиас
Jeppe Okkels
74'
 
Кроне Свенн
77'
Kasper Waarst Hoegh
Emil Riis Jakobsen
 
77'
 
Nicolai Vallys
Лесняк Филип
81'
 
Emil Holten
Махолли Шкодран
85'
Vito Hammershoej-Mistrati
Каллесеэ Миккель
 
87'
Tobias Damsgaard
Лобжанидзе Саба
 
90'
Kasper Waarst Hoegh
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Люнгбю 2:0 Раннерс Раннерс 0:1 Копенгаген Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 3:1 Нордшелланн
Хобро 2:2 Раннерс Раннерс 2:2 Брондбю Сённерйюск 2:1 Раннерс Раннерс 2:0 Виборг Раннерс 1:1 Орхус Эсбьерг 2:2 Раннерс Брондбю 4:2 Раннерс Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Вендсиссель 0:0 Раннерс Раннерс 0:2 Ольборг Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Вендсиссель
Силькеборг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро
Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед Роскилле 1:2 Силькеборг Силькеборг 4:2 ХБ Кеге

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Раннерс 1:4 Силькеборг Товарищеские матчи Раннерс 1:3 Силькеборг Кубок Силькеборг 2:2 Раннерс Товарищеские матчи Силькеборг 3:2 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:2 Силькеборг Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Кубок Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Раннерс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Раннерс Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Раннерс Суперлига Дании Силькеборг 4:2 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 1:2 Силькеборг Кубок Силькеборг 2:2 Раннерс САС Лигаен Раннерс 4:0 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Раннерс САС Лигаен Раннерс 1:0 Силькеборг Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 8 7 1 0 15 - 5 22
2. Митьюлланд 7 6 1 0 10 - 2 19
3. Брондбю 7 4 1 2 13 - 10 13
4. Нордшелланн 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Ольборг 0:0 8 3 2 3 14 - 7 11
6. Орхус 8 3 2 3 9 - 6 11
7. Оденсе 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Сённерйюск 8 2 4 2 10 - 9 10
9. Люнгбю 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Хорсенс 8 3 0 5 7 - 16 9
11. Раннерс 8 2 2 4 10 - 11 8
12. Хобро 8 1 5 2 9 - 11 8
13. Эсбьерг 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Силькеборг 8 0 3 5 10 - 21 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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