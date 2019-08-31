Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Нордшелланн
2:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Хобро
0'
1:0
28' Гол
Jacob Steen Christensen
1:1
34' Гол
Киркеволд Пол
45' Желтая карточка
Jesper Rask
2:1
45' Пенальти
Mohammed Kudus
62'
18
Ларсен
Николай
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
3
Ulrik
Yttergaard
Jenssen
14
Расмуссен
Матиас
10
Mohammed
Kudus
6
Jacob
Steen
Christensen
8
Андерсен
Магнус
II
35
Isaac
Atanga
27
Дамгаард
Миккел
37
Ibrahim
Sadiq
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
19
Кристофферсен
Юлиан
Нордшелланн
4-3-3
Хобро
4-4-2

Ход матча

28'
Jacob Steen Christensen
(Расмуссен Матиас)
1:0
34'
1:1
Киркеволд Пол
(Кристофферсен Юлиан)
37'
 
Brandon Onkony
Ахмедходжич Анел
45'
 
Jesper Rask
45'
Mohammed Kudus
2:1
46'
Виндаль-Йенсен Петер
Ларсен Николай
 
57'
 
Тюхосен Оливер
Кристофферсен Юлиан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Нордшелланн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Копенгаген 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Оденсе Нордшелланн 2:2 Силькеборг Раннерс 3:1 Нордшелланн
Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Хорсенс 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:3 ПАОК Утрехт-2 2:4 Нордшелланн Хераклес 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:4 Кальмар Копенгаген 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Оденсе Брондбю 2:0 Нордшелланн Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Копенгаген Оденсе 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Нордшелланн 1:1 Брондбю
Хобро Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро
Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро

Последние игры между собой

Нордшелланн: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Нордшелланн 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Нордшелланн Кубок
Хобро 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании Хобро 1:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Хобро 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Хобро 1:3 Нордшелланн Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 7 0 0 15 - 5 21
2. Митьюлланд 7 6 1 0 10 - 2 19
3. Брондбю 7 4 1 2 13 - 10 13
4. Нордшелланн 2:1 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Оденсе 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Ольборг 7 3 1 3 14 - 7 10
7. Сённерйюск 8 2 4 2 10 - 9 10
8. Люнгбю 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Орхус 7 2 2 3 8 - 6 8
10. Хобро 1:2 8 1 5 2 9 - 11 8
11. Хорсенс 7 2 0 5 5 - 15 6
12. Раннерс 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Эсбьерг 7 1 2 4 4 - 11 5
14. Силькеборг 7 0 3 4 10 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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