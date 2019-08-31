Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Нордшелланн
2:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Right To Dream Park
Хобро
1:0
28' ГолJacob Steen Christensen
1:1
34' ГолКиркеволд Пол
45' Желтая карточкаJesper Rask
2:1
45' ПенальтиMohammed Kudus
35
Isaac
Atanga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Isaac AtangaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Мумин АбдулЗащитник
- Нападающий
-
-
41 Abu Francis
-
34 Martin Frese
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
34'
45'
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Нордшелланн Последние 20 матчей: +5 =6 -9Копенгаген 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Оденсе Нордшелланн 2:2 Силькеборг Раннерс 3:1 Нордшелланн
Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Хорсенс 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:3 ПАОК Утрехт-2 2:4 Нордшелланн Хераклес 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:4 Кальмар Копенгаген 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Оденсе Брондбю 2:0 Нордшелланн Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Копенгаген Оденсе 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Нордшелланн 1:1 Брондбю
Хобро Последние 20 матчей: +5 =10 -5Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро
Последние игры между собой
Нордшелланн: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Хобро: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|7
|0
|0
|15 - 5
|21
|2.
|Митьюлланд
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|3.
|Брондбю
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|4.
|Нордшелланн
|2:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Ольборг
|7
|3
|1
|3
|14 - 7
|10
|7.
|Сённерйюск
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Люнгбю
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Орхус
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|10.
|Хобро
|1:2
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|11.
|Хорсенс
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|12.
|Раннерс
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Эсбьерг
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|14.
|Силькеборг
|7
|0
|3
|4
|10 - 19
|3
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