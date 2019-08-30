Украина: Премьер-лига 2019-2020
Десна
0:0
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Карпаты
14' Желтая карточкаБогданов Андрей
38' Желтая карточкаКовтун Алексей
38' Желтая карточкаДубинчак Владислав
54' Желтая карточкаФаворов Денис
56' Желтая карточкаГраца Марвин
59' Желтая карточкаГитченко Андрей
90' Желтая карточкаКозак Артём
44
Паст
Евгений
34
Холл
Тим
66
Граца
Марвин
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Холл ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Граца МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Диогу ЖуанПолузащитник
-
19 Лейоус ГишамНападающий
-
Главный тренер: Чижевский Александр
Ход матча
14'
38'
54'
56'
59'
90'
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +8 =3 -9Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла
Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна
Карпаты Последние 20 матчей: +5 =5 -10Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты
Карпаты 0:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 2:3 Карпаты Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Черноморец Од 3:1 Карпаты Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты
Последние игры между собой
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Карпаты: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Десна
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|3.
|Заря
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Ворскла
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|Колос Ковалёвка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Александрия
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|8.
|Львов
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|9.
|Днепр-1
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|Карпаты
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|Мариуполь
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|12.
|Олимпик Донецк
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Десна
64.8% (103)
Ничья
25.8% (41)
Карпаты
9.4% (15)
1:0 Десна
31.4% (50)
2:1 Десна
22% (35)
1:1 Ничья
20.8% (33)
2:0 Десна
8.2% (13)
0:0 Ничья
4.4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...