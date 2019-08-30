Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Десна
0:0
Конец матча

Стадион:
Карпаты
0'
14' Желтая карточка
Богданов Андрей
38' Желтая карточка
Ковтун Алексей
38' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
54' Желтая карточка
Фаворов Денис
56' Желтая карточка
Граца Марвин
59' Желтая карточка
Гитченко Андрей
90' Желтая карточка
Козак Артём
90'+6
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
9
Кузык
Орест
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
12
Картушов
Егор
19
Фаворов
Артём
10
Филиппов
Александр
77
Пидкивка
Роман
79
Вакуленко
Сергей
50
Ковтун
Алексей
34
Холл
Тим
24
Дубинчак
Владислав
8
Вербный
Назар
66
Граца
Марвин
9
Гуцуляк
Алексей
7
Клёц
Дмитрий
20
Ди
Франко
Франсиско
17
Бойчук
Александр
Десна
Карпаты

Ход матча

14'
Богданов Андрей
 
38'
 
Ковтун Алексей
38'
 
Дубинчак Владислав
46'
 
Войкович Фране
Бойчук Александр
54'
Фаворов Денис
 
56'
 
Граца Марвин
59'
Гитченко Андрей
 
69'
Калитвинцев Владислав
Кузык Орест
 
72'
 
Козак Артём
Клёц Дмитрий
76'
Домбровский Андрей
Богданов Андрей
 
87'
 
Диогу Жуан
Ди Франко Франсиско
88'
Дегтярёв Максим
Филиппов Александр
 
90'
 
Козак Артём

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла
Десна 1:2 Львов Черноморец Од 3:0 Десна Десна 1:0 Арсенал-Киев Десна 0:1 Ворскла Карпаты 2:0 Десна Десна 2:1 Олимпик Донецк Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна
Карпаты Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты
Карпаты 0:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 2:3 Карпаты Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Черноморец Од 3:1 Карпаты Карпаты 2:0 Десна Ворскла 1:1 Карпаты Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты

Последние игры между собой

Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Карпаты: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Карпаты 2:0 Десна Премьер-лига Десна 2:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Десна Премьер-лига Десна 2:2 Карпаты Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Десна 6 3 2 1 7 - 2 11
3. Заря 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Динамо Киев 4 2 1 1 7 - 3 7
5. Ворскла 5 2 1 2 7 - 6 7
6. Колос Ковалёвка 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Александрия 5 2 0 3 6 - 10 6
8. Львов 5 2 0 3 7 - 11 6
9. Днепр-1 5 1 2 2 6 - 6 5
10. Карпаты 6 1 2 3 4 - 8 5
11. Мариуполь 4 1 1 2 5 - 9 4
12. Олимпик Донецк 5 0 1 4 3 - 9 1
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Ковтун Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Богданов Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 0:0 Карпаты
Десна
64.8% (103)
Ничья
25.8% (41)
Карпаты
9.4% (15)
1:0 Десна
31.4% (50)
2:1 Десна
22% (35)
1:1 Ничья
20.8% (33)
2:0 Десна
8.2% (13)
0:0 Ничья
4.4% (7)
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