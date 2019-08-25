Украина: Премьер-лига 2019-2020
Олимпик Донецк
Позже
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Шахтёр Донецк
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =8 -9Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка
Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +17 =2 -1Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Львов 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты
Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 9
Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 0
Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Десна
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|Заря
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Ворскла
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|Колос Ковалёвка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Александрия
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|8.
|Львов
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|9.
|Днепр-1
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|Мариуполь
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|11.
|Карпаты
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Олимпик Донецк
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Олимпик Донецк
1.6% (1)
Ничья
4.8% (3)
Шахтёр Донецк
93.7% (59)
0:2 Шахтёр Донецк
30.2% (19)
1:2 Шахтёр Донецк
20.6% (13)
0:3 Шахтёр Донецк
19% (12)
1:3 Шахтёр Донецк
17.5% (11)
0:1 Шахтёр Донецк
3.2% (2)
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