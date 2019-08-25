Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Олимпик Донецк
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка
Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Ворскла 2:2 Олимпик Донецк Карпаты 3:3 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:1 Черноморец Од Десна 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Львов 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты
Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 9
Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 0
Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Десна 5 3 1 1 7 - 2 10
3. Заря 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Динамо Киев 4 2 1 1 7 - 3 7
5. Ворскла 5 2 1 2 7 - 6 7
6. Колос Ковалёвка 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Александрия 5 2 0 3 6 - 10 6
8. Львов 5 2 0 3 7 - 11 6
9. Днепр-1 5 1 2 2 6 - 6 5
10. Мариуполь 4 1 1 2 5 - 9 4
11. Карпаты 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Олимпик Донецк 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Олимпик Донецк - Шахтёр Донецк

    До начала игры, которая состоится 01.09.2019, осталось 2 дня 16 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Олимпик Донецк - Шахтёр Донецк
    Олимпик Донецк
    1.6% (1)
    Ничья
    4.8% (3)
    Шахтёр Донецк
    93.7% (59)
    0:2 Шахтёр Донецк
    30.2% (19)
    1:2 Шахтёр Донецк
    20.6% (13)
    0:3 Шахтёр Донецк
    19% (12)
    1:3 Шахтёр Донецк
    17.5% (11)
    0:1 Шахтёр Донецк
    3.2% (2)
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