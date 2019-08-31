Украина: Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
1:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Днепр-Арена
Колос Ковалёвка
0:1
17' ГолМорозко Евгений
39' Желтая карточкаКостишин Денис
53' Желтая карточкаРоманюк Юрий
54' Желтая карточкаПолевой Владимир
56' Желтая карточкаОреховский Павел
1:1
58' ГолНазаренко Александр
97
Романюк
Юрий
25
Когут
Игорь
69
Вакулко
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
17'
39'
53'
54'
56'
58'
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +11 =5 -4Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1
Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =5 -6Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы Оболонь-Бровар 1:1 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Десна
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|3.
|Заря
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Александрия
|1:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|5.
|Колос Ковалёвка
|1:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|6.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Ворскла
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|8.
|Львов
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|9.
|Днепр-1
|1:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Карпаты
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|Мариуполь
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|12.
|Олимпик Донецк
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
Днепр-1
77.4% (123)
Ничья
17.6% (28)
Колос Ковалёвка
5% (8)
1:0 Днепр-1
35.8% (57)
2:1 Днепр-1
25.8% (41)
1:1 Ничья
13.8% (22)
2:0 Днепр-1
11.9% (19)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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