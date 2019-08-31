Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Днепр-1
1:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
0:1
17' Гол
Морозко Евгений
39' Желтая карточка
Костишин Денис
53' Желтая карточка
Романюк Юрий
54' Желтая карточка
Полевой Владимир
56' Желтая карточка
Ореховский Павел
1:1
58' Гол
Назаренко Александр
67'
33
Юрчук
Валерий
8
Полевой
Владимир
15
Логинов
Сергей
97
Романюк
Юрий
3
Сафронов
Александр
29
Назаренко
Александр
25
Когут
Игорь
69
Вакулко
Юрий
77
Чичиков
Алексей
10
Булеца
Сергей
9
Кулиш
Станислав
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
6
Максименко
Максим
67
Парамонов
Вадим
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
89
Волков
Александр
5
Oleksandr
Pozdeiev
10
Морозко
Евгений
18
Костишин
Денис
7
Лысенко
Владимир
Днепр-1
Колос Ковалёвка

Ход матча

17'
0:1
Морозко Евгений
(Волков Александр)
39'
 
Костишин Денис
52'
 
Ореховский Павел
Oleksandr Pozdeiev
53'
Романюк Юрий
 
54'
Полевой Владимир
 
54'
Снижко Александр
Булеца Сергей
 
56'
 
Ореховский Павел
58'
Назаренко Александр
1:1

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1
Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Николаев 0:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Оболонь-Бровар 1:1 Днепр-1 Прикарпатье 4:0 Днепр-1 Днепр-1 3:3 Ингулец Балканы 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Авангард Краматорск Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Днепр-1 7:0 Сумы Днепр-1 2:0 Ворскла Волынь 1:1 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Агробизнес Металлист-1925 1:2 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 0:3 Днепр-1
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Балканы Оболонь-Бровар 1:1 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Десна 6 3 2 1 7 - 2 11
3. Заря 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Александрия 1:0 6 3 0 3 7 - 10 9
5. Колос Ковалёвка 1:1 6 2 2 2 5 - 8 8
6. Динамо Киев 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Ворскла 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
8. Львов 5 2 0 3 7 - 11 6
9. Днепр-1 1:1 6 1 3 2 7 - 7 6
10. Карпаты 6 1 2 3 4 - 8 5
11. Мариуполь 4 1 1 2 5 - 9 4
12. Олимпик Донецк 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Костишин Денис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Yevhenii Morozko бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка
Днепр-1
77.4% (123)
Ничья
17.6% (28)
Колос Ковалёвка
5% (8)
1:0 Днепр-1
35.8% (57)
2:1 Днепр-1
25.8% (41)
1:1 Ничья
13.8% (22)
2:0 Днепр-1
11.9% (19)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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