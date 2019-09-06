Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Торпедо Москва
 
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Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик
Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва
Химки Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Химки 1:0 Спартак-2 Шинник 0:1 Химки Химки 4:1 Авангард Курск Химки 3:2 Нефтехимик
Томь 0:0 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Чертаново 0:0 Химки Ротор 1:1 Химки Химки 4:0 Енисей Текстильщик 1:4 Химки Химки 3:0 Авангард Курск Луч 2:5 Химки Химки 2:1 Луч Чертаново 2:1 Химки Химки 2:0 Тамбов Тюмень 0:0 Химки Химки 1:1 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Армавир 0:2 Химки

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Торпедо Москва 0:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 2:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 3:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 2:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 1:1 Химки Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 11 9 1 1 20 - 7 28
2. Химки Заявка 11 8 3 0 25 - 6 27
3. Ротор Заявка 11 7 1 3 17 - 10 22
4. Чертаново Заявка 11 5 5 1 11 - 7 20
5. Томь Заявка 11 5 4 2 11 - 5 19
6. СКА-Хабаровск Заявка 11 5 3 3 15 - 8 18
7. Шинник Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
8. Спартак-2 Заявка 11 4 3 4 15 - 12 15
9. Нефтехимик Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
10. Чайка Заявка 11 3 5 3 10 - 8 14
11. Луч Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
12. Армавир Заявка 11 3 4 4 10 - 14 13
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
14. Балтика Заявка 11 3 3 5 9 - 11 12
15. Авангард Курск Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
16. Факел Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
17. Краснодар-2 Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
18. Мордовия Заявка 11 2 3 6 8 - 14 9
19. Текстильщик Заявка 11 2 2 7 12 - 24 8
20. Енисей Заявка 11 1 3 7 5 - 19 6
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Химки

    До начала игры, которая состоится 08.09.2019, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Химки
    Торпедо Москва
    75% (42)
    Ничья
    23.2% (13)
    Химки
    1.8% (1)
    2:1 Торпедо Москва
    35.7% (20)
    1:0 Торпедо Москва
    23.2% (13)
    1:1 Ничья
    17.9% (10)
    2:0 Торпедо Москва
    8.9% (5)
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