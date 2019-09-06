Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Торпедо Москва
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Химки
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +16 =2 -2Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик
Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва
Химки Последние 20 матчей: +14 =5 -1Химки 1:0 Спартак-2 Шинник 0:1 Химки Химки 4:1 Авангард Курск Химки 3:2 Нефтехимик
Томь 0:0 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Чертаново 0:0 Химки Ротор 1:1 Химки Химки 4:0 Енисей Текстильщик 1:4 Химки Химки 3:0 Авангард Курск Луч 2:5 Химки Химки 2:1 Луч Чертаново 2:1 Химки Химки 2:0 Тамбов Тюмень 0:0 Химки Химки 1:1 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Армавир 0:2 Химки
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 7
|28
|2.
|Химки
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 6
|27
|3.
|Ротор
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|17 - 10
|22
|4.
|Чертаново
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|11 - 7
|20
|5.
|Томь
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 5
|19
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 8
|18
|7.
|Шинник
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|10.
|Чайка
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|11.
|Луч
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|12.
|Армавир
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Балтика
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 11
|12
|15.
|Авангард Курск
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|16.
|Факел
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|18.
|Мордовия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 24
|8
|20.
|Енисей
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 19
|6
Торпедо Москва
75% (42)
Ничья
23.2% (13)
Химки
1.8% (1)
2:1 Торпедо Москва
35.7% (20)
1:0 Торпедо Москва
23.2% (13)
1:1 Ничья
17.9% (10)
2:0 Торпедо Москва
8.9% (5)
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