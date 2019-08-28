Англия: Премьер-лига 2019-2020
Манчестер Юнайтед
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Стадион: Олд Траффорд
Лестер
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =4 -7Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси
Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд
Лестер Последние 20 матчей: +13 =5 -2Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер
Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Челси
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Норвич
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Манчестер Юнайтед
89.9% (62)
Ничья
7.2% (5)
Лестер
2.9% (2)
2:1 Манчестер Юнайтед
49.3% (34)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.6% (8)
2:0 Манчестер Юнайтед
10.1% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.7% (6)
1:1 Ничья
5.8% (4)
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