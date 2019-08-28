Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси
Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд
Лестер Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер
Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига
Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Лестер Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Кристал Пэлас Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6. Эвертон Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 1 2 1 7 - 4 5
9. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Челси Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
12. Бёрнли Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Ньюкасл Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Борнмут Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Брайтон Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Норвич Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
20. Уотфорд Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед
89.9% (62)
Ничья
7.2% (5)
Лестер
2.9% (2)
2:1 Манчестер Юнайтед
49.3% (34)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.6% (8)
2:0 Манчестер Юнайтед
10.1% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.7% (6)
1:1 Ничья
5.8% (4)
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