Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Вест Хэм
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +14 =2 -4Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут
Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм
Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Челси
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Норвич
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Астон Вилла
34.1% (28)
Ничья
37.8% (31)
Вест Хэм
28% (23)
1:1 Ничья
28% (23)
2:1 Астон Вилла
23.2% (19)
1:2 Вест Хэм
23.2% (19)
2:2 Ничья
7.3% (6)
2:0 Астон Вилла
4.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...