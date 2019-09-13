Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Астон Вилла
 
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Стадион:
Вест Хэм

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут
Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм
Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Хэм 3:1 Астон Вилла Товарищеские матчи Вест Хэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Лестер Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Кристал Пэлас Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6. Эвертон Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 1 2 1 7 - 4 5
9. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Челси Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
12. Бёрнли Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Ньюкасл Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Борнмут Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Брайтон Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Норвич Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
20. Уотфорд Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
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    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вест Хэм

    До начала игры, которая состоится 16.09.2019, осталось 2 дня 19 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Хэм
    Астон Вилла
    34.1% (28)
    Ничья
    37.8% (31)
    Вест Хэм
    28% (23)
    1:1 Ничья
    28% (23)
    2:1 Астон Вилла
    23.2% (19)
    1:2 Вест Хэм
    23.2% (19)
    2:2 Ничья
    7.3% (6)
    2:0 Астон Вилла
    4.9% (4)
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