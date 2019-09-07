Россия: Премьер-лига 2019-2020
Тамбов
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Стадион: Мордовия Арена
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов
Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 3
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|8.
|Уфа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 18
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Ахмат
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|14.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|16.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
Тамбов
4.2% (3)
Ничья
12.5% (9)
ЦСКА Москва
83.3% (60)
1:2 CSCA Moscow
27.8% (20)
0:2 CSCA Moscow
26.4% (19)
0:1 CSCA Moscow
13.9% (10)
1:1 Draw
8.3% (6)
1:3 CSCA Moscow
8.3% (6)
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