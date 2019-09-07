Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Тамбов
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов
Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Зенит Заявка 8 5 2 1 10 - 3 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 14 - 11 17
4. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
5. Локомотив Москва Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Арсенал Тула Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
8. Уфа Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
9. Рубин Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
10. Урал Заявка 8 3 1 4 14 - 18 10
11. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Ахмат Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
13. Крылья Советов Заявка 8 2 1 5 10 - 11 7
14. Сочи Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15. Тамбов Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
16. Оренбург Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 15.09.2019, осталось 2 дня 3 часа 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - ЦСКА Москва
    Тамбов
    4.2% (3)
    Ничья
    12.5% (9)
    ЦСКА Москва
    83.3% (60)
    1:2 CSCA Moscow
    27.8% (20)
    0:2 CSCA Moscow
    26.4% (19)
    0:1 CSCA Moscow
    13.9% (10)
    1:1 Draw
    8.3% (6)
    1:3 CSCA Moscow
    8.3% (6)
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