Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Кубок Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Лестер Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Кристал Пэлас Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6. Эвертон Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 1 2 1 7 - 4 5
9. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Челси Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
12. Бёрнли Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Ньюкасл Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Борнмут Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Брайтон Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Норвич Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
20. Уотфорд Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 7 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас
    Тоттенхэм
    95.5% (63)
    Ничья
    3% (2)
    Кристал Пэлас
    1.5% (1)
    2:0 Тоттенхэм
    42.4% (28)
    2:1 Тоттенхэм
    24.2% (16)
    3:1 Тоттенхэм
    15.2% (10)
    3:0 Тоттенхэм
    6.1% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    4.5% (3)
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