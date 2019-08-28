Англия: Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Кристал Пэлас
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Челси
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Норвич
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Тоттенхэм
95.5% (63)
Ничья
3% (2)
Кристал Пэлас
1.5% (1)
2:0 Тоттенхэм
42.4% (28)
2:1 Тоттенхэм
24.2% (16)
3:1 Тоттенхэм
15.2% (10)
3:0 Тоттенхэм
6.1% (4)
1:0 Тоттенхэм
4.5% (3)
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