Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Ньюкасл

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси
Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл
Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Лестер Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Кристал Пэлас Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6. Эвертон Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 1 2 1 7 - 4 5
9. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Челси Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
12. Бёрнли Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Ньюкасл Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Борнмут Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Брайтон Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Норвич Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
20. Уотфорд Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Ньюкасл

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 5 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл
    Ливерпуль
    97.1% (67)
    Ничья
    2.9% (2)
    Ньюкасл
    0% (0)
    2:0 Ливерпуль
    34.8% (24)
    3:0 Ливерпуль
    23.2% (16)
    3:1 Ливерпуль
    17.4% (12)
    2:1 Ливерпуль
    10.1% (7)
    4:1 Ливерпуль
    4.3% (3)
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