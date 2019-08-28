Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси
Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл
Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Челси
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Норвич
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Ливерпуль
97.1% (67)
Ничья
2.9% (2)
Ньюкасл
0% (0)
2:0 Ливерпуль
34.8% (24)
3:0 Ливерпуль
23.2% (16)
3:1 Ливерпуль
17.4% (12)
2:1 Ливерпуль
10.1% (7)
4:1 Ливерпуль
4.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...