Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Оренбург
 
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Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов
Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов
Рубин Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин
Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Рубин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Рубин 2:0 Оренбург Премьер-лига Рубин 0:1 Оренбург Товарищеские матчи Оренбург 1:0 Рубин Премьер-лига Оренбург 0:2 Рубин Кубок
Рубин 0:0 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:1 Рубин Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Зенит Заявка 8 5 2 1 10 - 3 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 14 - 11 17
4. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
5. Локомотив Москва Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Арсенал Тула Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
8. Уфа Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
9. Рубин Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
10. Урал Заявка 8 3 1 4 14 - 18 10
11. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Ахмат Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
13. Крылья Советов Заявка 8 2 1 5 10 - 11 7
14. Сочи Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15. Тамбов Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
16. Оренбург Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Рубин

    До начала игры, которая состоится 15.09.2019, осталось 2 дня 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Рубин
    Оренбург
    49.4% (38)
    Ничья
    42.9% (33)
    Рубин
    7.8% (6)
    1:1 Ничья
    41.6% (32)
    2:1 Оренбург
    22.1% (17)
    1:0 Оренбург
    20.8% (16)
    1:2 Рубин
    3.9% (3)
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