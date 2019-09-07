Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов
Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов
Рубин Последние 20 матчей: +5 =5 -10Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин
Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Рубин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 3
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|8.
|Уфа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 18
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Ахмат
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|14.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|16.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
Оренбург
49.4% (38)
Ничья
42.9% (33)
Рубин
7.8% (6)
1:1 Ничья
41.6% (32)
2:1 Оренбург
22.1% (17)
1:0 Оренбург
20.8% (16)
1:2 Рубин
3.9% (3)
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