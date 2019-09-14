Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
0:1
Конец матча
Стадион: Брэмолл Лейн Зрители: 30985
Саутгемптон
51' Желтая карточкаВестергор Янник
52' Undefined phrase: football_event_Макбарни Оливер
65' Желтая карточкаФлек Джон
0:1
66' ГолДженепо Мусса
85' Красная карточкаШарп Билли
12
Иган
Джон
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
14
Ромеу
Ориоль
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Валери ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
51'
52'
65'
66'
0:1
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 4
-
12 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бристоль Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|16 - 6
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|7.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|12.
|Норвич
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Шеффилд Юнайтед
43.7% (69)
Ничья
35.4% (56)
Саутгемптон
20.9% (33)
1:1 Ничья
31.6% (50)
2:1 Шеффилд Юнайтед
24.1% (38)
1:0 Шеффилд Юнайтед
17.7% (28)
1:2 Саутгемптон
13.3% (21)
0:1 Саутгемптон
2.5% (4)
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