Англия: Премьер-лига 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

47' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Адамс Че из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дженепо Мусса , обходя своих соперников

45' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Макбарни Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Макбарни Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

40' Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хорошие скиллы дриблинга показывает Буфаль Софьян , обходя своих соперников

37' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Саутгемптон

36' Норвуд Оливер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

35' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Флек Джон пробил со штрафного прямо в стенку

32' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

30' Удар от ворот произведет Саутгемптон

30' О'Коннелл Джек нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

30' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Хёйбьерг Пьер-Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Хёйбьерг Пьер-Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хорошая попытка от Макголдрик Дэвид , был неплохой удар, но вратарь спас

26' Головой пробил Адамс Че , но голкипер отбил его в поле!

26' Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

24' Макбарни Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Адамс Че наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

23' Как она упустила момент!?! Седрик Соареш имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

21' Флек Джон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

21' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Саутгемптон

18' Что за промах! У Флек Джон была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

17' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Хендерсон Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хорошие скиллы дриблинга показывает Буфаль Софьян , обходя своих соперников

16' Отличная игра от Флек Джон из команды Шеффилд Юнайтед . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

14' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Плохо играет Беднарек Ян - неудачный вынос, и мяч у соперниц

14' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Близко! Адамс Че нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

12' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

10' Иган Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Саутгемптон

8' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Дженепо Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Саутгемптон

5' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

5' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Беднарек Ян из команды Саутгемптон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Башам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Саутгемптон начинает с центра поля