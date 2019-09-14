Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 30985
Саутгемптон
0'
51' Желтая карточка
Вестергор Янник
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Макбарни Оливер
65' Желтая карточка
Флек Джон
0:1
66' Гол
Дженепо Мусса
85' Красная карточка
Шарп Билли
90'+7
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
9
Макбарни
Оливер
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
3
Йосида
Майя
4
Вестергор
Янник
2
Седрик
Соареш
14
Ромеу
Ориоль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
12
Дженепо
Мусса
16
Уорд-Праус
Джеймс
19
Буфаль
Софьян
10
Адамс
Че
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Саутгемптон
3-4-2-1

Ход матча

51'
 
Вестергор Янник
52'
Макбарни Оливер
 
65'
Флек Джон
 
65'
Шарп Билли
Макбарни Оливер
 
66'
0:1
Дженепо Мусса
(Буфаль Софьян)
72'
Муссе Ли
Ландстрем Джон
 
74'
 
Ингс Дэнни
Дженепо Мусса
84'
Робинсон Каллум
Башам Крис
 
85'
 
Армстронг Стюарт
Буфаль Софьян
85'
Шарп Билли
 
90'
 
Лонг Шейн
Адамс Че

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бристоль Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 1:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Шеффилд Юнайтед
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 16 - 6 10
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Лестер Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
7. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Эвертон Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 3 - 6 7
12. Норвич Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
13. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Брайтон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Борнмут Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
17. Ньюкасл Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
20. Уотфорд Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
43.7% (69)
Ничья
35.4% (56)
Саутгемптон
20.9% (33)
1:1 Ничья
31.6% (50)
2:1 Шеффилд Юнайтед
24.1% (38)
1:0 Шеффилд Юнайтед
17.7% (28)
1:2 Саутгемптон
13.3% (21)
0:1 Саутгемптон
2.5% (4)
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