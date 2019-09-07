Россия: Премьер-лига 2019-2020
Краснодар
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Стадион: Краснодар
Крылья Советов
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +10 =4 -6Урал 2:4 Краснодар Краснодар 1:2 Олимпиакос Краснодар 1:1 Локомотив Москва Олимпиакос 4:0 Краснодар
Тамбов 0:2 Краснодар Порту 2:3 Краснодар Краснодар 1:0 Рубин Краснодар 0:1 Порту Зенит 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Сочи Уфа 2:3 Краснодар Ахмат 1:0 Краснодар Крылья Советов 2:1 Краснодар Краснодар 0:2 Урал Спартак Москва 1:2 Краснодар Триглав 2:2 Краснодар Краснодар 3:0 Ростов Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Краснодар 2:2 Чайка Краснодар 1:0 Рубин
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =2 -13Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов
Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Краснодар 0:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 3
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|8.
|Уфа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 18
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Ахмат
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|14.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|16.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
Краснодар
95.7% (66)
Ничья
4.3% (3)
Крылья Советов
0% (0)
2:0 Краснодар
43.5% (30)
2:1 Краснодар
20.3% (14)
3:1 Краснодар
10.1% (7)
1:0 Краснодар
8.7% (6)
3:0 Краснодар
5.8% (4)
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