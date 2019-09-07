Россия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Урал 2:4 Краснодар Краснодар 1:2 Олимпиакос Краснодар 1:1 Локомотив Москва Олимпиакос 4:0 Краснодар
Тамбов 0:2 Краснодар Порту 2:3 Краснодар Краснодар 1:0 Рубин Краснодар 0:1 Порту Зенит 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Сочи Уфа 2:3 Краснодар Ахмат 1:0 Краснодар Крылья Советов 2:1 Краснодар Краснодар 0:2 Урал Спартак Москва 1:2 Краснодар Триглав 2:2 Краснодар Краснодар 3:0 Ростов Краснодар 1:0 ЦСКА Москва Краснодар 2:2 Чайка Краснодар 1:0 Рубин
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов
Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Урал

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Крылья Советов 2:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Краснодар Кубок Крылья Советов 0:3 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Краснодар 0:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Краснодар Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Зенит Заявка 8 5 2 1 10 - 3 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 14 - 11 17
4. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
5. Локомотив Москва Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Арсенал Тула Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
8. Уфа Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
9. Рубин Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
10. Урал Заявка 8 3 1 4 14 - 18 10
11. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Ахмат Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
13. Крылья Советов Заявка 8 2 1 5 10 - 11 7
14. Сочи Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15. Тамбов Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
16. Оренбург Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 15.09.2019, осталось 2 дня 5 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Краснодар - Крылья Советов
    Краснодар
    95.7% (66)
    Ничья
    4.3% (3)
    Крылья Советов
    0% (0)
    2:0 Краснодар
    43.5% (30)
    2:1 Краснодар
    20.3% (14)
    3:1 Краснодар
    10.1% (7)
    1:0 Краснодар
    8.7% (6)
    3:0 Краснодар
    5.8% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...