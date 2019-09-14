Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 29398
Бёрнли
0'
27' Желтая карточка
Леннон Аарон
1:0
51' Гол
Мопе Нил
83' Желтая карточка
Вествуд Эшли
1:1
90' Гол
Хендрик Джефф
90'+5
1
Райан
Мэтт
4
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
15
Уэбстер
Адам
20
Марч
Соломон
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
33
Бёрн
Дэн
13
Гросс
Паскаль
7
Мопе
Нил
17
Мюррей
Гленн
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
25
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
9
Вуд
Крис
Брайтон
3-4-3
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

27'
 
Леннон Аарон
51'
Мопе Нил
(Марч Соломон)
1:0
59'
 
Хендрик Джефф
Леннон Аарон
66'
 
Родригес Джей
Вуд Крис
78'
 
Выдра Матей
Корк Джек
80'
Муй Аарон
Мюррей Гленн
 
83'
 
Вествуд Эшли
84'
Aaron-Anthony Connolly
Мопе Нил
 
90'
Бонг Гаэтан
Марч Соломон
 
90'
1:1
Хендрик Джефф
(Выдра Матей)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм
Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли
Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Брайтон 1:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Брайтон Премьер-лига Бёрнли 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:0 Бёрнли Премьер-лига
Брайтон 2:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:0 Брайтон Брайтон 2:0 Бёрнли Брайтон 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Брайтон Бёрнли 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Бёрнли
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 16 - 6 10
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Лестер Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
7. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Эвертон Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 3 - 6 7
12. Норвич Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
13. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Брайтон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Борнмут Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
17. Ньюкасл Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
20. Уотфорд Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 94'
    Aaron-Anthony Connolly нанес удар головой, но Поуп Ник спокойно отбил мяч.
  • 94'
    Барнс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Бёрн Дэн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 93'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Бёрн Дэн наказан за толчок Лоутон Мэттью
  • 91'
    Команда Бёрнли забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Выдра Матей сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Хендрик Джефф из команды Бёрнли переиграл вратаря дальним ударом!
  • 90'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • 90'
    Тактическая замена. Марч Соломон уходит с поля и его заменяет Бонг Гаэтан
  • 90'
    Пространство открывается для Aaron-Anthony Connolly, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Офсайд
    89'
    Aaron-Anthony Connolly из команды Брайтон в офсайде
  • 89'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 89'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29398 болельщиков
  • 88'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 87'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Выдра Матей из команды Бёрнли делает передачу, но толку не вышло.
  • 87'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
  • 87'
    Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках
  • 87'
    Муй Аарон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Прёппер Дэви из команды Брайтон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 85'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 85'
    Матч возобновлен
  • 84'
    Тактическая замена. Мопе Нил уходит с поля и его заменяет Aaron-Anthony Connolly
  • Травма, повреждение
    83'
    Мопе Нил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 83'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    83'
    Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    83'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Мопе Нил пострадал.
  • 82'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Бёрн Дэн из команды Брайтон делает неудачный навес.
  • 81'
    Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 80'
    Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Муй Аарон
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 79'
    Тарковски Джеймс из команды Бёрнли делает неудачный навес.
  • 79'
    Выглядело как неплохой момент. Лоутон Мэттью из команды Бёрнли закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 79'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    79'
    Мопе Нил из команды Брайтон играет слишком грубо. Питерс Эрик оказался на газоне.
  • 78'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 78'
    Тактическая замена. Корк Джек уходит с поля и его заменяет Выдра Матей
  • 78'
    Отличная игра от Макнил Дуайт из команды Бёрнли. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 78'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • 77'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 77'
    Мюррей Гленн пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 77'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон делает пас партнеру.
  • 77'
    Брайтон начинает контратаку
  • 76'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    75'
    Родригес Джей нарушает правила. Даффи Шейн пострадал
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 74'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 73'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Хендрик Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Марч Соломон из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 73'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Травма, повреждение
    73'
    Тарковски Джеймс возвращается на поле.
  • 73'
    Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Уэбстер Адам из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    72'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тарковски Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    71'
    Тарковски Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 70'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 70'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 69'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Бёрн Дэн из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 68'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    67'
    Мюррей Гленн наказан за толчок Питерс Эрик
  • Офсайд
    66'
    Родригес Джей из команды Бёрнли в офсайде
  • Травма, повреждение
    66'
    Даффи Шейн возвращается на поле.
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 66'
    Тактическая замена. Вуд Крис уходит с поля и его заменяет Родригес Джей
  • Травма, повреждение
    65'
    Ох, нехорошо это выглядит. Даффи Шейн получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Травма, повреждение
    64'
    Даффи Шейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 64'
    Назначен штрафной. Пострадал Поуп Ник, его свалил Даффи Шейн.
  • 64'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 63'
    Как она упустила момент!?! Вуд Крис имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 63'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 62'
    Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    61'
    Стивенс Дейл из команды Брайтон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Вествуд Эшли не пострадал и надо продолжать игру!
  • 61'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • 60'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 59'
    Тактическая замена. Леннон Аарон уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
  • Фол, нарушение
    59'
    Мюррей Гленн наказан за толчок Лоутон Мэттью
  • 59'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 58'
    Что за промах! У Прёппер Дэви была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • 57'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 57'
    Гросс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали
  • 57'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Тарковски Джеймс из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Бёрн Дэн пострадал.
  • 55'
    Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    55'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 54'
    Лоутон Мэттью из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 54'
    Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли подал угловой справа.
  • 54'
    Питерс Эрик из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 54'
    Леннон Аарон из команды Бёрнли делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • Фол, нарушение
    53'
    Бёрн Дэн наказан за толчок Барнс Эшли
  • 52'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Марч Соломон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Мопе Нил забил потрясным ударом ножницами!
  • 51'
    Марч Соломон из команды Брайтон делает отличный кросс...
  • 51'
    Брайтон начинает контратаку
  • 50'
    Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках
  • 50'
    Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Вествуд Эшли
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 50'
    Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках
  • Угловой
    50'
    Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
  • 49'
    Поуп Ник отбил мяч на угловой после удара Мопе Нил из штрафной площади.
  • 49'
    Мопе Нил из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
  • 49'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 48'
    Прёппер Дэви из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 48'
    Стивенс Дейл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    48'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
  • 47'
    Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 47'
    Великолепное видение игры демонстрирует Гросс Паскаль из команды Брайтон, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Бёрнли начинает контратаку
  • 46'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Прёппер Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    46'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
  • 45'
    Поуп Ник отбил мяч на угловой после удара Мюррей Гленн из штрафной площади.
  • 45'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 44'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Барнс Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Данк Льюис
  • 43'
    Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Уэбстер Адам из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Марч Соломон из команды Брайтон делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 42'
    Мюррей Гленн из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 41'
    Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли подал угловой справа.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 40'
    Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 40'
    Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Отличную защиту показывает Данк Льюис от команды Брайтон, не дает пропустить гол своей команде.
  • 39'
    Опасность предотвращена - Данк Льюис из команды Брайтон вступил в отбор удачно
  • 39'
    Бёрнли начинает контратаку
  • 39'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Марч Соломон бьет, но Поуп Ник отбивает мяч перед собой...
  • 38'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Пространство открывается для Леннон Аарон, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 37'
    Питерс Эрик из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    36'
    Марч Соломон наказан за толчок Вествуд Эшли
  • 36'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Мопе Нил из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Ми Бен пострадал.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 35'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 35'
    Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 33'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 33'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • Офсайд
    32'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон в офсайде
  • 32'
    Мопе Нил из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Прёппер Дэви из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Барнс Эшли пострадал.
  • 29'
    Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 28'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    27'
    Леннон Аарон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
  • 26'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Брайтон контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья дает свисток. Марч Соломон атаковала опасно сзади, Питерс Эрик пострадал, и это штрафной удар
  • 25'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 24'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 19'
    Бёрн Дэн из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 19'
    Брайтон начинает контратаку
  • 19'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 18'
    Пространство открывается для Гросс Паскаль, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 18'
    Марч Соломон из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.
  • 18'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 17'
    Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках
  • 17'
    Как она упустила момент!?! Корк Джек имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 17'
    Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 16'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 16'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 15'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 15'
    Пространство открывается для Макнил Дуайт, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • Угловой
    15'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли разыграл угловой с правого угла.
  • 14'
    Бёрн Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Плохо играет Уэбстер Адам - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 14'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    13'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
  • 13'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 11'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 11'
    Барнс Эшли пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • Фол, нарушение
    10'
    Уэбстер Адам наказан за толчок Барнс Эшли
  • 10'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 9'
    Стивенс Дейл из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках
  • 8'
    Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 7'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 7'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Лоутон Мэттью из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Бёрн Дэн
  • 5'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 4'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Прёппер Дэви нарушает правила. Барнс Эшли пострадал
  • 4'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках
  • 2'
    Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Вествуд Эшли
  • 2'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бёрнли начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Бёрнли
Брайтон
47.5% (77)
Ничья
40.7% (66)
Бёрнли
11.7% (19)
1:1 Ничья
35.2% (57)
2:1 Брайтон
27.8% (45)
1:0 Брайтон
16% (26)
1:2 Бёрнли
7.4% (12)
0:1 Бёрнли
2.5% (4)
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