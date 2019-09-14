Англия: Премьер-лига 2019-2020
27' Желтая карточкаЛеннон Аарон
1:0
51' ГолМопе Нил
83' Желтая карточкаВествуд Эшли
1:1
90' ГолХендрик Джефф
15
Уэбстер
Адам
20
Марч
Соломон
24
Прёппер
Дэви
33
Бёрн
Дэн
7
Мопе
Нил
17
Мюррей
Гленн
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
25
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Бёрн ДэнПолузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
-
28 Балута ТудорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
14 Гибсон БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
51'
1:0
78'
83'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =4 -10Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм
Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли
Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|16 - 6
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|7.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|12.
|Норвич
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Брайтон
47.5% (77)
Ничья
40.7% (66)
Бёрнли
11.7% (19)
1:1 Ничья
35.2% (57)
2:1 Брайтон
27.8% (45)
1:0 Брайтон
16% (26)
1:2 Бёрнли
7.4% (12)
0:1 Бёрнли
2.5% (4)
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