Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

94' Барнс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Команда Бёрнли забила мяч, хотя лучше играли соперники

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Г О О О О Л - Хендрик Джефф из команды Бёрнли переиграл вратаря дальним ударом!

90' Пространство открывается для Aaron-Anthony Connolly , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

90' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

89' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Сегодняшная посещаемость составляет 29398 болельщиков

88' Удар от ворот произведет Бёрнли

87' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

86' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Прёппер Дэви из команды Брайтон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

85' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

85' Матч возобновлен

83' Мопе Нил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи

82' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Брайтон

80' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

79' Выглядело как неплохой момент. Лоутон Мэттью из команды Бёрнли закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

78' Удар от ворот произведет Брайтон

78' Отличная игра от Макнил Дуайт из команды Бёрнли . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

77' Удар от ворот произведет Бёрнли

77' Мюррей Гленн пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

76' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

74' Удар от ворот произведет Бёрнли

74' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Гросс Паскаль из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хендрик Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Тарковски Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Тарковски Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Брайтон

70' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

70' Гросс Паскаль из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Даффи Шейн получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

64' Даффи Шейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Брайтон

63' Как она упустила момент!?! Вуд Крис имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

63' Вествуд Эшли из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

62' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Брайтон

60' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

59' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Бёрнли

58' Что за промах! У Прёппер Дэви была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

57' Удар от ворот произведет Бёрнли

57' Гросс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали

57' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

55' Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

54' Лоутон Мэттью из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

54' Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Питерс Эрик из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

52' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Г О О О О Л - Мопе Нил забил потрясным ударом ножницами!

50' Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках

50' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

50' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

48' Удар от ворот произведет Бёрнли

48' Прёппер Дэви из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Бёрнли