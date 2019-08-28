Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Вулверхэмптон
 
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Челси

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Челси Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси
Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Челси 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Челси Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Кубок Челси 6:0 Вулверхэмптон Кубок лиги
Вулверхэмптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Премьер-лига Челси 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Лестер Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Кристал Пэлас Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
5. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
6. Эвертон Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 1 2 1 7 - 4 5
9. Тоттенхэм Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Челси Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
12. Бёрнли Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Ньюкасл Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Борнмут Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16. Брайтон Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Норвич Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
19. Вулверхэмптон Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
20. Уотфорд Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Челси

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 7 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Челси
    Вулверхэмптон
    11.6% (8)
    Ничья
    17.4% (12)
    Челси
    71% (49)
    1:2 Челси
    49.3% (34)
    1:1 Ничья
    10.1% (7)
    0:2 Челси
    10.1% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (4)
    2:1 Вулверхэмптон
    5.8% (4)
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