Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Челси
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =4 -4Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Челси Последние 20 матчей: +9 =8 -3Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси
Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|5.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Челси
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Норвич
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Вулверхэмптон
11.6% (8)
Ничья
17.4% (12)
Челси
71% (49)
1:2 Челси
49.3% (34)
1:1 Ничья
10.1% (7)
0:2 Челси
10.1% (7)
2:2 Ничья
5.8% (4)
2:1 Вулверхэмптон
5.8% (4)
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