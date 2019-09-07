Россия: Премьер-лига 2019-2020
Сочи
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Стадион: Фишт
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +8 =5 -7Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал
Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 3
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|8.
|Уфа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 18
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Ахмат
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|14.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|16.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
Сочи
2.9% (2)
Ничья
22.9% (16)
Локомотив Москва
74.3% (52)
1:2 Локомотив Москва
38.6% (27)
1:1 Ничья
20% (14)
0:1 Локомотив Москва
12.9% (9)
0:2 Локомотив Москва
12.9% (9)
0:3 Локомотив Москва
2.9% (2)
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