Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Сочи
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи
ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи Сочи 0:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал
Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Зенит Заявка 8 5 2 1 10 - 3 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 14 - 11 17
4. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
5. Локомотив Москва Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Арсенал Тула Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
8. Уфа Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
9. Рубин Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
10. Урал Заявка 8 3 1 4 14 - 18 10
11. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Ахмат Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
13. Крылья Советов Заявка 8 2 1 5 10 - 11 7
14. Сочи Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15. Тамбов Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
16. Оренбург Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
Прогнозы на матч Сочи - Локомотив Москва
Сочи
2.9% (2)
Ничья
22.9% (16)
Локомотив Москва
74.3% (52)
1:2 Локомотив Москва
38.6% (27)
1:1 Ничья
20% (14)
0:1 Локомотив Москва
12.9% (9)
0:2 Локомотив Москва
12.9% (9)
0:3 Локомотив Москва
2.9% (2)
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